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Wanderley Nogueira

Carlos Miguel levou o Palmeiras às finais e quebra marcas

O goleiro de dois metros e quatro, com quase dois metros e dez de envergadura, virou o personagem central da temporada do Verdão
Wanderley Nogueira

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Carlos Miguel
Carlos Miguel Reprodução/Instagram/@_carlosmiguel98

Carlos Miguel levou o Palmeiras às finais. E não é força de expressão. O goleiro de dois metros e quatro, com quase dois metros e dez de envergadura, virou o personagem central da temporada do Verdão.

Parado, ele já ocupa mais de vinte por cento do gol. Mas o que realmente pesou foi o que ele fez nos momentos em que o jogo vira guerra de nervos.Nas três disputas de pênaltis que decidiram a temporada eliminatória — contra a LDU, contra o

Fluminense e contra o Vasco — Carlos Miguel defendeu cinco cobranças.

Foi decisivo em todas as três classificações. O Palmeiras, que durante anos sofria e caía nas penalidades, chegou às finais da Libertadores e da Copa do Brasil com ele debaixo das traves.

Não foi só nos mata-matas. Desde que assumiu a titularidade, no fim do ano passado, ele lidera vários rankings entre os goleiros da Série A: mais vitórias, mais jogos sem sofrer gols, mais defesas, melhor média de gols sofridos.

Consistência que sustentou o time em várias frentes.Carlos Miguel chegou ao clube em 2025, vindo de uma trajetória longa, sem atalhos. Passou por críticas no Brasileirão, amadureceu, e se transformou exatamente no goleiro que o Palmeiras precisava nos momentos decisivos.

Sem ele, o Verdão simplesmente não estaria nas duas finais que disputa agora.É o paredão que reescreveu a temporada. E que, se o Palmeiras levantar títulos neste fim de ano, vai estar no centro da história. Até a próxima.

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