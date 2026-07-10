JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Wanderley Nogueira

Caso Claus: quando Trump interferiu na Fifa

Casa Branca montou um dossiê com acusações antigas — e nunca comprovadas — de suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

Raphael Claus, árbitro brasileiro que apitou jogos na Copa do Mundo
Raphael Claus, árbitro brasileiro que apitou jogos na Copa do Mundo Foto: Williams Aguiar/ANAF

O caso Claus/Trump é mais um episódio bem desajeitado do Mundial nos Estados Unidos. Em declaração na Casa Branca, Donald Trump chamou o árbitro Raphael Claus de “um pouco suspeito” e sugeriu que investigassem seu passado.

Segundo o New York Times, a Casa Branca montou um dossiê com acusações antigas — e nunca comprovadas — de suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro. Mesmo após a eliminação dos EUA por 4 a 1 para a Bélgica, a insistência continuou.

O diretor da Task Force da Copa na Casa Branca, Andrew Giuliani, reforçou em entrevistas que via “muita suspeita” na atuação de Claus, associando-o indiretamente a uma investigação de 2024 no Senado brasileiro (na qual Claus não foi acusado de nenhum crime).

A Casa Branca manteve o tom de questionamento mesmo com as fortes defesas da FIFA, da CBF e do próprio Pierluigi Collina.A CBF, a Federação Paulista e a própria FIFA saíram em defesa de Claus, reforçando sua integridade e reputação ilibada.

A decisão gerou duras críticas da UEFA, da União Europeia e da Bélgica, que condenaram a interferência política no esporte.O caso expôs uma tensão inédita: a influência direta de um chefe de Estado sobre a arbitragem de uma Copa do Mundo.

A polêmica segue repercutindo nos bastidores — com a Casa Branca mantendo sua narrativa mesmo depois da eliminação americana.

E pelo jeito as discussões ainda terão muitos capítulos, mesmo quando a Copa terminar..

Até a próxima!

Assuntos