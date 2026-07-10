Caso Claus: quando Trump interferiu na Fifa

Casa Branca montou um dossiê com acusações antigas — e nunca comprovadas — de suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro

O caso Claus/Trump é mais um episódio bem desajeitado do Mundial nos Estados Unidos. Em declaração na Casa Branca, Donald Trump chamou o árbitro Raphael Claus de “um pouco suspeito” e sugeriu que investigassem seu passado.

Segundo o New York Times, a Casa Branca montou um dossiê com acusações antigas — e nunca comprovadas — de suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro. Mesmo após a eliminação dos EUA por 4 a 1 para a Bélgica, a insistência continuou.

O diretor da Task Force da Copa na Casa Branca, Andrew Giuliani, reforçou em entrevistas que via “muita suspeita” na atuação de Claus, associando-o indiretamente a uma investigação de 2024 no Senado brasileiro (na qual Claus não foi acusado de nenhum crime).

A Casa Branca manteve o tom de questionamento mesmo com as fortes defesas da FIFA, da CBF e do próprio Pierluigi Collina.A CBF, a Federação Paulista e a própria FIFA saíram em defesa de Claus, reforçando sua integridade e reputação ilibada.

A decisão gerou duras críticas da UEFA, da União Europeia e da Bélgica, que condenaram a interferência política no esporte.O caso expôs uma tensão inédita: a influência direta de um chefe de Estado sobre a arbitragem de uma Copa do Mundo.

A polêmica segue repercutindo nos bastidores — com a Casa Branca mantendo sua narrativa mesmo depois da eliminação americana.

E pelo jeito as discussões ainda terão muitos capítulos, mesmo quando a Copa terminar..

Até a próxima!