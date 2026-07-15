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Wanderley Nogueira

CBF anuncia o óbvio e faz reunião de apoio político

Problema é que esses “objetivos” são tão óbvios que nem precisariam ser anunciados
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

Simbolo da CBF utilizado na camiseta dos jogadores.
Simbolo da CBF utilizado na camiseta dos jogadores. Divulgação / CBF

A CBF divulgou hoje o balanço do primeiro ano de gestão e detalhou o planejamento da Seleção Brasileira para o ciclo 2027-2030.Os dois grandes objetivos anunciados foram:

1) Vencer a Copa América de 2028 (sede ainda não confirmada pela Conmebol, mas com forte chance de contar com os 10 sul-americanos + 6 seleções da Concacaf);

 2)Terminar em 1º lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

O problema é que esses “objetivos” são tão óbvios que nem precisariam ser anunciados. Soa como o mínimo que se espera de uma seleção do porte da brasileira.

Na minha opinião, a reunião serviu muito mais como demonstração de apoio político das federações estaduais do que como um verdadeiro balanço técnico.

Foi um momento para reforçar laços, blindar a gestão atual, justificar orçamento e futuras convocações.

Samir Xaud foi eleito com apoio maciço dos presidentes estaduais e sabe muito bem: quem controla as federações, controla a CBF. E tomou conhecimento que já há interessados no seu cargo.

Carlo Ancelotti está de férias no Canadá e não participou da reunião — quem falou em nome da comissão técnica foi o coordenador Rodrigo Caetano.

No fim das contas, o que realmente vai valer é o que mudar de verdade nos próximos meses: calendário, investimento na base, finanças e modelo de trabalho.

Mas, como a história da CBF nos ensina, traição política interna nunca é novidade por aqui…

Até a próxima!

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