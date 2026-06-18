Fumaça ao redor de Samir Xaud

A exposição pública, o uso da estrutura da entidade e o timing (justamente no holofote da preparação para a Copa do Mundo) transformam o caso em uma cicatriz reputacional difícil de disfarçar

O tema que domina os bastidores do futebol brasileiro neste momento é a fumaça que envolve o presidente da CBF, Samir Xaud.

A traição conjugal, por si só, pode ser tratada como “questão dele e da família”. O problema é que, quando se ocupa um cargo tão exposto, a equação muda completamente.

A exposição pública, o uso da estrutura da entidade e o timing (justamente no holofote da preparação para a Copa do Mundo) transformam o caso em uma cicatriz reputacional difícil de disfarçar.

Há quem diga que o apoio interno, por enquanto, segue firme. Pode até ser verdade. Porém, marcas desse tipo costumam ser duradouras. Elas enfraquecem a autoridade, alimentam desconfiança e tornam muito mais complicado que o líder seja visto como exemplo por jogadores, clubes e patrocinadores.

No futebol, imagem não é luxo — é ativo. E histórias como essa geralmente deixam sequelas mais longas do que parecem no calor do momento.

A verdade incômoda é que a vida de um presidente da CBF nunca é 100% privada. O cargo carrega uma dimensão pública inevitável. Quando a vida pessoal vira espetáculo, o preço a pagar costuma ser alto.

O Brasil tem um histórico conhecido nessa “liturgia” do futebol: escândalos afetivos de cartolas quase nunca ficam restritos ao âmbito familiar. De Havelange em diante, a mistura explosiva de poder, dinheiro e vida pessoal sempre repercutiu negativamente.

E, como se não bastasse a turbulência pessoal, o caso reacende questionamentos mais profundos sobre governança, transparência e conduta na gestão da entidade máxima do futebol brasileiro — justamente no momento em que o país mais precisa de estabilidade e credibilidade.

Vida dura no topo.

Até a próxima.