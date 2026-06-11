Italianos torcendo pelo Brasil: a história por trás

35% dos entrevistados afirmaram que não vão torcer por nenhuma seleção, provavelmente ainda chateados com a eliminação precoce da Azzurra

Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho

Mesmo sem a Itália na Copa do Mundo 2026, muitos italianos já escolheram a Seleção Brasileira como sua favorita para torcer no torneio.Uma pesquisa da SWG — uma das mais tradicionais e respeitadas empresas de opinião pública da Itália, fundada em 1981 — e divulgada pela Gazzetta dello Sport revelou que o Brasil lidera as preferências dos torcedores italianos.

Principais resultados:

Brasil : 1º lugar

: 1º lugar Espanha : 2º lugar

: 2º lugar Argentina : 3º lugar

: 3º lugar França e Inglaterra aparecem na sequência

Curiosamente, 35% dos entrevistados afirmaram que não vão torcer por nenhuma seleção, provavelmente ainda chateados com a eliminação precoce da Azzurra.

Os analistas italianos destacaram dois principais motivos para essa preferência:

1. Os grandes jogadores brasileiros que brilharam na Itália

Nomes como Falcão, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu e muitos outros marcaram época na Série A e conquistaram o coração dos torcedores italianos.

2. A enorme comunidade ítalo-brasileira

O Brasil possui, de longe, o maior número de descendentes de italianos no mundo: cerca de 30 a 32 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 15% da população brasileira.Por isso, para muitos italianos, torcer pelo Brasil quando a Itália não está na Copa é quase como torcer por “primos distantes”.

Até a próxima!