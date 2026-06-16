Mbappé Liga o Modo Monstro e a França decola!

Craque francês marcou dois gols , sendo o segundo um verdadeiro foguete de fora da área que entrou como um míssil no ângulo

Kylian Mbappé com sua Chuteira de Ouro após receber a medalha de prata durante a cerimônia de entrega do troféu da Copa do Mundo do Catar 2022

A França de Mbappé deu um passo sólido na missão terceira estrela. Antes do jogo começar, a manchete do jornal L’Équipe já cravava: “MISSÃO TERCEIRA ESTRELA”. Horas depois, a seleção francesa respondeu dentro de campo com uma ótima apresentação, vencendo o Senegal por 3 a 1.

No segundo tempo, Mbappé simplesmente explodiu. O craque francês marcou dois gols , sendo o segundo um verdadeiro foguete de fora da área que entrou como um míssil no ângulo. Velocidade, drible curto, finalização cirúrgica e presença de área — ele quebrou a defesa senegalesa por completo.

Foi o momento em que o jogo mudou de cara. Mbappé virou o protagonista absoluto, carregando a equipe nas costas e mostrando exatamente aquele poder de fogo que o mundo inteiro esperava.

Com apenas uma partida disputada, ele já é apontado por muitos como o grande candidato à Bola de Ouro da Copa. Silenciou as críticas recentes, provou mais uma vez por que é o capitão e a estrela máxima da França. A torcida francesa saiu do MetLife Stadium eufórica, cantando o nome dele.

É cedo, claro, mas o sinal foi muito forte. Quando Mbappé joga nesse nível, a França se transforma em uma das favoritas mais perigosas ao título.