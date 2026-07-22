CBF: O ‘pode acreditar’ para 2030 é visto com descrença

Prometer transformação profunda logo após um vexame costuma dar errado — ainda mais com o histórico da casa

Horas depois da eliminação para a Noruega, a CBF soltou um vídeo motivacional prometendo que em 2030 ‘tudo será diferente’. Fechou com o famoso ‘pode acreditar’ e levou uma onda de críticas pela falta de credibilidade. E não é para menos.

Prometer transformação profunda logo após um vexame costuma dar errado — ainda mais com o histórico da casa. Desde 2022 a entidade trocou presidentes, técnicos e planos várias vezes. Dizer agora que virá ‘estabilidade, planejamento e trabalho duro’ soa repetitivo.

Mudanças de verdade (base, calendário, governança) levam bem mais de quatro anos. Um vídeo bonito parece querer virar a página rápido demais, sem humildade, autocrítica ou contas claras.

O torcedor ainda está com raiva. Marketing motivacional nesse momento reforça a descrença em vez de unir.

Para o ‘pode acreditar’ não virar meme eterno, o mínimo seria: 1) manter Ancelotti até 2030 com poder real de decisão, sem interferências; 2) plano público de reformulação da base; 3) revisão urgente do calendário nacional; 4) relatórios periódicos e transparentes.

Se a CBF entregar ações concretas, o discurso ajuda. Se for só vídeo bonito, só aumenta o ceticismo. No fundo, prometer quase milagre sem mudar a essência da casa quase sempre termina mal.

O torcedor brasileiro não quer mais promessas. Quer ver serviço.

Até a próxima.