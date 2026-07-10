Neymar: A frase de Jesus que se confirmou na Copa

Ao falar da sua passagem no Al-Hilal, o Mister revelou o que disse cara a cara para o jogador: 'Eu disse pra ele: ‘Tu, finish!’ Pra você acabou'

Neymar depois da eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, contra a Noruega

Na coletiva de apresentação como novo treinador da Seleção de Portugal, Jorge Jesus gerou polêmica.

Ao falar da sua passagem no Al-Hilal, o Mister revelou o que disse cara a cara para Neymar:“Eu disse pra ele: ‘Tu, finish!’ Pra você acabou.”

Jesus explicou que sempre prioriza o rendimento real do jogador e o coletivo.

Elogiou Neymar como um dos maiores do mundo, mas foi direto sobre o declínio que via.

A declaração ganhou ainda mais força porque bate de frente com a escolha de Carlo Ancelotti, que convocou Neymar mesmo lesionado para o Mundial 2026.

No torneio, a visão de Jesus se confirmou. Neymar teve participação discreta, o Brasil caiu nas oitavas para a Noruega e, após a eliminação, o craque deu sinais claros de despedida da Seleção: “Tentei, tentei… agora acabou”.

Mas atenção: a carreira de Neymar não acabou. O fim foi só na Seleção Brasileira. Aos 34 anos, ele ainda pode render em um clube, onde a exigência física costuma ser mais controlada e o calendário permite melhor gestão.

Enquanto Ancelotti apostou na nostalgia, Jorge Jesus leu a situação com frieza.

Uma frase polêmica, mas que o Mundial tratou de comprovar.

Até a próxima.