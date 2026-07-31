O Real Madrid bate recorde de receita graças à reforma do Bernabéu

Em vez de demolir o estádio centenário, o clube investiu mais de US$ 1 bilhão em uma reforma completa, mantendo a estrutura original e modernizando todo o resto

O atacante do Real Madrid, Vinicius Junior, comemora após marcar contra o Milan

Mesmo sem conquistar títulos na última temporada, o Real Madrid encerrou o ano com receita de (cerca de US$ 1,4 bilhão). Foi o terceiro ano seguido em que o clube estabelece o maior faturamento da história do futebol mundial.

O grande responsável pelo salto não foi o desempenho em campo, mas a polêmica reforma do Santiago Bernabéu. Em vez de demolir o estádio centenário, o clube investiu mais de US$ 1 bilhão em uma reforma completa, mantendo a estrutura original e modernizando todo o resto.

O resultado foi impressionante levantado pelo jornalista Joe Pompliano, especializado em negócios esportivos, baseado em Nova York.

A receita gerada pelas operações do estádio mais que dobrou, saindo de € 175 milhões em 2019 para € 363 milhões na última temporada. Além disso, 93% de todo o crescimento da receita do clube desde o início da obra veio de fontes ligadas ao novo Bernabéu (camarotes, hospitalidade, museu, visitas, patrocínios e eventos).

O Real Madrid também vendeu 30% das operações comerciais não ligadas ao futebol do estádio por € 360 milhões para duas empresas dos Estados Unidos e interligadas para administrar o estádio.

Com isso, conseguiu reduzir riscos e profissionalizar a gestão. Apesar de alguns problemas pontuais (restrições a shows e uma derrota judicial envolvendo um estacionamento), os números mostram que a aposta valeu a pena.

O clube gera hoje entre duas e três vezes mais caixa do que o necessário para pagar a dívida da reforma. Em resumo: o melhor negócio do Real Madrid nesta década não foi um jogador. Foi o seu próprio estádio.

Até a próxima.