Até R$ 5.600 por mês: Novo robô automatizado de day trade busca renda extra para investidores

A Empiricus Research, maior casa de análise independente do país, conta com a Opt.me, o braço de tecnologia da empresa, que lança agora o N2 Trading. Trata-se de um robô de day trade, 100% automatizado, desenvolvido em parceria com a Nexus Research. Um dos principais destaques da ferramenta é oferecer o máximo de transparência por meio de resultados auditáveis.

Como exemplo, o robô foi testado ao longo de cinco meses, período no qual atingiu uma taxa de acertos de 81%. Todas as operações dessa fase contam com notas de corretagem que podem ser verificadas.

Para obter esses resultados, o N2 Trading utiliza inteligência artificial (IA) em operações de mini-índice. Assim, sua meta é gerar até R$ 5.600 por mês, em média, de renda extra para o usuário, que não precisa se dedicar integralmente a estudos e ao acompanhamento do mercado financeiro.

As pessoas interessadas podem participar de dois eventos online, nos dias 26 e 28 de agosto, onde o mecanismo será explicado em detalhes. O lançamento oficial acontecerá em 1º de setembro.

Entenda a união entre IA e transparência do novo robô de day trade

O N2 Trading utiliza uma combinação sofisticada de inteligência artificial e análise quantitativa para identificar oportunidades no mercado de mini-índice. O algoritmo foi desenvolvido com base em modelos matemáticos avançados que incorporam conceitos de volatilidade estatística, gerenciamento de risco e análise probabilística, permitindo que a ferramenta opere com precisão superior à média do mercado.

Eis as quatro principais virtudes do N2 Trading:

Transparência total: todas as operações são auditáveis com notas de corretagem.

Operação 100% automatizada: funciona 24 horas praticamente sem intervenção humana.

Foco em qualidade: realiza apenas 1-2 operações diárias selecionadas.

Gestão de risco integrada: stop-loss e take profit automáticos.

Os resultados dos últimos cinco meses impressionam: taxa de acerto de 81%, com base no histórico de operações do robô de entre os dias 1º de abril e 1º de agosto. Todos os ganhos são documentados e verificáveis, representando uma abordagem inédita de transparência no mercado brasileiro.

É claro que investimentos em renda variável envolvem riscos e nenhum ganho do passado funciona como garantia para lucro daqui para a frente. Mas o sistema busca compensar essa exposição ao risco através da análise quantitativa rigorosa e gestão automatizada de posições.

Confira o calendário de lançamento do N2 Trading

O lançamento do N2 Trading segue cronograma estruturado para garantir que usuários compreendam completamente o funcionamento da ferramenta antes de sua utilização. A estratégia inclui eventos preparatórios gratuitos nos dias 26 e 28 de agosto, em que serão apresentados detalhes técnicos, metodologia de operação e sistemas de gestão de risco.

Eis o cronograma oficial:

26 e 28 de agosto: eventos preparatórios online gratuitos.

1º de setembro: abertura oficial das vagas do N2 Trading.

Já as licenças (acessos) para operar o N2 Trading são limitadas, uma vez que cada contrato operado ocupa um espaço computacional específico no algoritmo. Em outras palavras, isso faz parte de um controle rigoroso da capacidade operacional para manter a eficiência do sistema. O funcionamento da máquina é relativamente simples.

Você conecta a ferramenta à conta de investimentos, define o valor a ser operado conforme seu perfil de risco, e o N2 Trading assume completamente as operações.

Não há necessidade de conhecimento técnico, acompanhamento de gráficos ou tomada de decisões – tudo é executado automaticamente conforme os algoritmos programados. Para ter acesso às informações completas sobre o N2 Trading, os interessados podem se inscrever gratuitamente nos eventos preparatórios através do botão abaixo.

