R$ 3 mil iniciais investidos nesta ação ligada à Inteligência Artificial (IA) podem se transformar em até R$ 45 mil, segundo analista

Empresa pouco conhecida já subiu mais de 2.100% na bolsa norte-americana nos últimos 12 meses, e pode subir ainda mais: o potencial é de multiplicar o valor investido em até 15 vezes, diz Enzo Pacheco, da Empiricus

Quem está atento às últimas tendências de mercado, sabe que a Inteligência Artificial (IA) se consolidou como uma força permanente, influenciando cada vez mais as escolhas de investimento estratégico, especialmente no mercado de ações. Globalmente, empresas de todos os portes estão ativamente engajadas e investindo no desenvolvimento de projetos relacionados a este tema, reconhecendo-o como o futuro da humanidade moderna.

E quanto mais empresas investem em IA e entregam números promissores, mais investidores são atraídos às possibilidades de lucro que esse mercado oferece. Como exemplo disso, podemos falar do rali das ações da Nvidia (Nasdaq: NVDA; B3: NVDC34) desde 2024, e que atingiram sua máxima histórica de fechamento de US$ 183,10 na Nasdaq na última terça-feira (12).

Quem não “surfa” — direta ou indiretamente — neste mercado, acaba perdendo grandes chances de gerar lucros. Porém, nem toda ação ligada à IA captura todo o potencial de retorno que esta narrativa ainda pode proporcionar.

Chances de valorizações explosivas estão se tornando cada vez menores para ações mais conhecidas, como Nvidia e Microsoft (Nasdaq: MSFT; B3: MSFT34), visto que, agora, suas cotações já estão dentro da precificação do mercado. Neste cenário, ações menores e menos conhecidas dos investidores podem “roubar a cena”, por terem mais espaço de crescimento (e de lucro, consequentemente) para explorar.

Um bom exemplo disso são as criptomoedas: um investidor que comprar bitcoin (BTC) na cotação atual (acima dos US$ 110 mil) terá que esperar um bom tempo até que tenha retornos, por exemplo, acima de 100% – pode levar anos, segundo expectativas do mercado. Em contrapartida, pode buscar valorizações superiores em pouco tempo com criptomoedas menores e com maior espaço para crescer.

Logo, voltando ao mundo da IA, é importante discernir onde estão os verdadeiros “tesouros escondidos” deste mercado para, assim, buscar lucros exponenciais. E é exatamente isso que Enzo Pacheco, analista de ações internacionais da Empiricus Research, conseguiu “garimpar” no mercado.

Esta ação americana já subiu mais de 2.100% nos últimos 12 meses — e pode subir ainda mais, segundo analista

Enzo Pacheco encontrou uma empresa norte-americana “desconhecida”, ligada à computação quântica – considerada uma força motriz essencial para o avanço das ferramentas da IA. Suas ações, negociadas na listagem principal da Nasdaq desde 2021, estão cotadas a preços bem abaixo dos vistos entre as big techs, por exemplo:

Porém, apesar de não muito conhecido (principalmente no mercado brasileiro), estamos falando de um papel:

Barato , considerando seu potencial de valorização, segundo o analista;

Com histórico de valorizações “explosivas” em tempos recentes.

Apenas nos últimos 12 meses, a ação carrega uma valorização acumulada de mais de 2.100%:

Além do otimismo geral com ações de tech, o rali pode ser explicado por recentes rodadas de financiamento promovidas pela empresa, além do crescente interesse por computação quântica no mercado – vocalizado por grandes como o próprio Jensen Huang, CEO da Nvidia. Apesar de retornos passados não serem garantia de retornos futuros, e investimentos em renda variável não serem livres de riscos, Enzo Pacheco acredita que os papéis desta empresa podem continuar subindo ainda mais.

Para o analista, o investidor que comprá-los em breve pode buscar uma multiplicação de até 15 vezes sobre o capital investido. Ou seja, em termos práticos, você pode transformar o valor investido desta forma:

R$ 1 mil em até R$ 15 mil;

R$ 2 mil em até R$ 30 mil;

R$ 3 mil em até R$ 45 mil.



