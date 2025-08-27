Maior gestora de ativos do mundo faz aposta milionária em ação de tecnologia pouco conhecida que pode valorizar até 1.400%; saiba qual

A BlackRock aumentou a sua posição acionária em uma ação de tecnologia pouco conhecida, mas com potencial de valorização exponencial, segundo analista

GarryKillian/Freepik Companhia está em fase de crescimento, inserida no promissor setor de tecnologias quântica e fotônica



Há poucos dias, uma companhia de tecnologia ainda pouco conhecida chamou a atenção da BlackRock. No dia 12, a maior gestora de ativos do mundo comunicou ter elevado de forma expressiva sua participação, passando a controlar 6.951.357 ações da empresa — um montante avaliado em US$ 103.297.165.

Trata-se de uma companhia em fase de crescimento, inserida no promissor setor de tecnologias quântica e fotônica, que vem consolidando sua atuação com:

A inauguração da sua própria fábrica de chips ;

Parcerias estratégicas com nomes como a NASA ; e

Primeiros pedidos comerciais institucionalizados .

E, embora com receitas ainda pequenas e resultados voláteis, a empresa captou capital substancial para impulsionar sua expansão. Com quase US$ 350 milhões em caixa, ela atualmente está bem posicionada para escalar suas operações e transformar inovação em receitas robustas.

Não à toa, a companhia entrou no radar de Enzo Pacheco, analista de ações internacionais da Empiricus Research e responsável por uma carteira que reúne papéis de empresas ligadas à inteligência artificial, como Nvidia, Google e Meta. Trata-se de uma carteira com foco em buscar grandes valorizações em dois dos mercados mais criativos e promissores do mundo. E na visão de Pacheco, a ação de computação quântica em que está apostando tem potencial para valorizar até 1.400%.

Na prática, isso quer dizer que R$ 1 mil investidos nessa ação, por exemplo, poderiam se transformar em até R$ 15 mil. E a boa notícia é que, agora, todos aqueles que estiverem interessados nesta oportunidade poderão se posicionar também.

Por que você deveria estar de olho nessa ação de tecnologia também

Nos últimos anos, os grandes temas relacionados à inteligência artificial (IA) concentraram-se em semicondutores, data centers, infraestrutura de computação em nuvem e softwares empresariais. Mas, como é comum em todos os segmentos em desenvolvimento, os investidores anseiam por uma nova onda de oportunidades…

Nesse sentido, a computação quântica vem ganhando cada vez mais espaço nas carteiras dos investidores, sobretudo os institucionais. E a BlackRock é apenas uma das gigantes que está de olho nessa tendência de mercado agora. De acordo com a empresa global de consultoria de gestão McKinsey & Company, a computação quântica ainda é uma tecnologia emergente que deverá ter mais de US$ 1 trilhão em valor econômico na próxima década.

A Microsoft, por exemplo, é uma das empresas que está investindo pesado nessa tendência de mercado. Ela anunciou seu novo chip quântico Majorana 1 em fevereiro deste ano, dizendo que ele ajudará a criar computadores capazes de resolver problemas de larga escala em anos, não décadas.

O CEO Satya Nadella fez uma declaração ousada na teleconferência de resultados, dizendo: “O próximo grande acelerador na nuvem será quântico, e estou animado com o progresso. Aliás, no início deste mês, anunciamos a primeira implantação operacional do mundo de um computador quântico de nível dois com a Atom Computing”.

E isso é uma ótima notícia para você, investidor. Afinal, essas iniciativas abrem a oportunidade de lucros exponenciais com uma tecnologia ainda emergente. E, nesse sentido, melhor do que se posicionar em gigantes como Microsoft, é estar posicionado em ações pequenas desse setor e que, portanto, têm muito mais espaço para crescer.

É nisso que acredita Enzo Pacheco. Por essa razão, ele está apostando em uma ação pequena e pouco conhecida do setor de computação quântica. Justamente por essas características, ele avalia que ela tem potencial para valorizar até 1.400%.

Mas no mínimo você deve estar curioso para saber:

Qual ação é essa?

Como investir nela?

Por que ela pode disparar até 1.400%?

Para responder todas essas dúvidas, o analista decidiu fazer uma transmissão online e gratuita na próxima quarta-feira, 27 de agosto. Nesta data, ele vai preparar todos os investidores interessados para investir nesta ação, bem como informá-los sobre os fundamentos e riscos dessa operação.

Para participar, é muito simples. Basta cadastrar o seu interesse gratuito no link abaixo e aguardar pelo e-mail de confirmação na sua caixa de entrada:

Conheça a ação e saiba como você pode buscar até 1.400% de lucro com ela

Enzo Pacheco passou os últimos dois meses estudando a fundo essa ação que possui um potencial de valorização exponencial para o patrimônio dos investidores. Na verdade, esse potencial já vem se provando uma realidade, dado que:

Em 6 dias, essa ação valorizou 400%;*

Em 30 dias, a valorização foi de 1.000%;* e

No último ano, a valorização foi de 2.171%.

É claro que retornos passados não são garantia de lucros futuros. Porém, Pacheco está convicto de que essa ação ainda pode entregar uma valorização de até 1.400%, para além de tudo o que ela já valorizou nos últimos meses. Agora, todos os detalhes sobre qual é essa ação e como investir serão revelados no dia 27 de agosto. Nesta data, Enzo Pacheco vai explicar como se expor a essa oportunidade de maneira segura e bem fundamentada.

Além disso, você receberá um convite para ter acesso não a apenas essa, mas todas as oportunidades do setor de tecnologia que estão no radar do analista. Para poder aproveitar, basta reservar a sua vaga gratuita na transmissão. Você será avisado assim que o analista estiver ao vivo:

*Período das valorizações – 400% (12/12/24 – 18/12/24) e 1.000% (18/11/2024 – 18/12/2024).

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.