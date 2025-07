Banco do Brasil (BBAS3) decepciona, mas outro bancão atrai analistas

Veja qual banco é opção melhor para investir agora e buscar dividendos ‘parrudos’, segundo analistas

Sentimento dos investidores estrangeiros em relação ao banco piorou consideravelmente



O Banco do Brasil (BBAS3) atravessa um momento difícil na percepção do mercado. Nas últimas semanas, relatórios de corretoras, bancos e casas de análise têm demonstrado menor otimismo com a companhia. Desde a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, em maio, as ações já caíram 28% na bolsa, sendo negociadas nesta sexta-feira (11) por volta de R$ 21.

No final de junho, um relatório do BTG Pactual revelou que, após um roadshow nos Estados Unidos, o sentimento dos investidores estrangeiros em relação ao banco piorou consideravelmente. Os principais motivos para isso seriam a decepção com os lucros no 1T25 e o constante agravamento da carteira de crédito agrícola.

De lá para cá, instituições como o BofA (Bank of America) e a XP Investimentos cortaram suas previsões de lucro para o banco no 2T25. Além disso, a Ativa Investimentos retirou o Banco do Brasil da carteira recomendada de dividendos para julho, e a Legacy Capital disse, em carta, que mantém posição vendida (short) nas ações BBAS3.

Para a Empiricus Research, o cenário não é muito diferente. Segundo o co-fundador Rodolfo Amstalden, o resultado do 1T25 foi traumático. “Quando se tem um problema de qualidade de crédito, no caso do BB bastante associado ao setor agrícola, normalmente demora para corrigir. Um exemplo é o Bradesco, que agora, depois de quase dois anos, começou a colher os frutos de uma melhora de carteira”, afirma.

E para Felipe Miranda, CIO da Empiricus, uma melhora dos resultados não deve ser vista tão cedo. “Os números do segundo trimestre podem, inclusive, ser ainda piores do que os já combalidos resultados do primeiro trimestre, sob pressão da continuidade da inadimplência no agro”, disse recentemente.

Diante disso, as ações do Banco do Brasil não estão entre as recomendações da Empiricus Research para buscar dividendos no momento. Mas outro bancão segue firme entre as indicações da casa de análise para investir agora e ter a chance de receber proventos “gordos” nos próximos meses.

Por que este outro bancão é o favorito para dividendos agora

A Empiricus Research divulgou sua carteira de dividendos para julho e, entre os ativos mais promissores da bolsa, destaca-se outro grande banco bastante conhecido pelos brasileiros. Estamos falando do Itaú (ITUB4) (acesse o relatório aqui). No primeiro trimestre deste ano, o Itaú superou a Petrobras (PETR4) e assumiu a liderança como o maior pagador de proventos da bolsa brasileira. No período, distribuiu R$ 7,9 bilhões aos acionistas, enquanto a estatal pagou R$ 7 bilhões.

De acordo com Ruy Hungria, um dos analistas que assinam a carteira de dividendos da Empiricus, o banco apresenta resultados sólidos de forma consistente, mostra resiliência e possui um perfil “à prova de qualquer cenário”.

Em entrevista ao programa Onde Investir no 2º Semestre, do Seu Dinheiro, ele afirmou: “não sabemos por quanto tempo a Selic vai ficar alta, mas sabemos que o Itaú vai conseguir atravessar bem isso. É um banco que se adapta às condições rapidamente, sempre pagando bons dividendos, crescendo quando dá para crescer, segurando quando precisa segurar. É uma gestão com uma qualidade incrível”.

Segundo Hungria, apesar de os papéis ITUB4 serem negociados a múltiplos mais elevados que os de seus pares Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), o banco justifica esse prêmio. “Para o investidor que quer uma empresa que paga dividendos e não dá dor de cabeça, o Itaú é um nome que gostamos bastante. Não é por acaso que está recorrentemente na nossa carteira de proventos”, completou.

Conheça outras 4 ações promissoras para buscar dividendos a partir de agora

A carteira de dividendos da Empiricus Research já valorizou 22,2% em 2025, contra 15,5% de alta do Ibovespa, o principal índice de ações brasileiro, no mesmo período. O portfólio é atualizado mensalmente e, em julho, conta com outras quatro ações em bom ponto de entrada na bolsa, na visão dos analistas da casa. Além de Itaú (ITUB4), os investidores encontram no relatório (acesse aqui):

Uma siderúrgica com boa eficiência, margens resilientes e baixo endividamento;

Uma empresa do setor financeiro que deve surfar o fim do ciclo de alta da Selic;

Uma companhia referência em exploração e produção de petróleo , com dividend yield de cerca de 14%;

E uma farmacêutica que já foi uma das “queridinhas” da bolsa e tem endividamento baixo, pouca necessidade de Capex e ótima capacidade de conversão de Ebitda em caixa.

Vale destacar que o acesso à carteira de dividendos para julho é totalmente gratuito, graças a uma cortesia da Empiricus. Você não paga nada para conhecer as ações recomendadas, mas tem a chance de aumentar seu patrimônio com as informações que vai encontrar no relatório. Aproveite:

