Criptomoeda ‘subvalorizada’ supera rentabilidade do Bitcoin (BTC) e pode se beneficiar de decisão do governo americano, segundo especialista

Enquanto bitcoin (BTC) estampa manchetes, ethereum (ETH) chama atenção por salto de valorização desde o começo do mês; veja outras criptomoedas para investir

Imagem: Canva Pro A Ethereum (ETH) tem os atributos necessários para crescer surfando o avanço regulatório do criptomercado nos Estados Unidos



O bitcoin (BTC) é a criptomoeda mais famosa do mundo, e não é à toa. Conhecido por ter fundado o criptomercado, o BTC já valorizou 24,58% só neste ano, tendo superado suas máximas na semana passada ao alcançar os US$ 120 mil. Mas, segundo o economista Valter Rebelo, outra moeda do “alto escalão” do criptomercado está “subvalorizada” no momento.

O ethereum (ETH) é o nome da vez, na opinião de Rebelo. Isso porque a criptomoeda tem os atributos necessários para crescer surfando o avanço regulatório do criptomercado nos Estados Unidos — e, no caminho, entregar valor aos investidores.

Ethereum (ETH): O que mudou e você talvez não tenha notado

O ethereum (ETH), que divide o pódio com o bitcoin e é a segunda maior criptomoeda do mundo, valorizou impressionantes 52% no último mês — uma performance que supera bastante a do BTC no mesmo período.

E, segundo o economista Valter Rebelo, novas valorizações podem estar no horizonte do ethereum. Isso porque o ETH é uma blockchain descentralizada, e funciona como uma espécie de agregador de projetos dentro do universo cripto. Por esse motivo, a cripto acaba se beneficiando quando o cenário é positivo para outros ativos que operam dentro da sua rede — e é exatamente isso que está acontecendo no momento.

“Ethereum foi massacrado nos últimos tempos, a maioria das pessoas falou: ‘morreu’”, afirmou o economista, que é head do departamento de criptoativos da Empiricus Research, em post do Instagram.

“O que mudou, e a maioria ainda não notou: stablecoins vão crescer para o nível dos trilhões por conta do avanço regulatório, e ethereum é [a rede] onde grande parte está. Seu market cap é de aproximadamente US$ 300 bi. [Grandes stablecoins como] Tether, circle, bancos, etc vão comprar ETH pra ter uma parte dessa infraestrutura”, afirmou. “Em resumo, ETH está subvalorizado.”

O principal gatilho para novas valorizações é o Genius Act, a lei responsável por estabelecer uma base regulatória para as stablecoins, criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias, como o dólar. A legislação foi aprovada no dia 18 de junho, em votação na Câmara dos Representantes dos EUA, durante a chamada “Crypto Week”, junto a outras medidas de regulamentação do mercado de criptomoedas.

O “x” da questão aqui é que a blockchain do ETH abriga grande parte das stablecoins do mercado, e a regulamentação desse tipo de ativo deve trazer mais investimentos ao setor. Dessa forma, um crescimento no segmento das stablecoins beneficia diretamente o ethereum – que pode crescer para o nível dos “trilhões”, nas palavras de Valter Rebelo.

As criptomoedas mais promissoras do momento: onde investir?

