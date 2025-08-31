Criptomoedas: Economista brasileiro lança robô que procura ativos digitais com potencial de disparar

Sistema negocia criptos de forma automática para o investidor e pode ser testado gratuitamente; veja como funciona e o que é necessário para conhecer a tecnologia

Imagem: montagem no Canva Pro Ferramenta de negociação de memecoins 100% automatizada “vasculha” o mercado cripto em busca de oportunidades



Quem acompanha as criptomoedas de perto já pôde a ver a cotação de ativos pequenos disparar de repente, em um tipo de movimento que pode mudar a vida dos investidores que sabem aproveitar uma oportunidade assim. As memecoins são um tipo de moeda digital onde essas explosões podem ser ainda mais intensas. Entre elas, o dinheiro investido pode ser multiplicado até por centenas de vezes – e em períodos curtíssimos.

Com tanta volatilidade e opções no mercado, pode ser difícil identificar a próxima moeda a ter grande valorização. Por isso, o economista Valter Rebelo, especialista em criptoativos, se dedica a encontrar e recomendar os ativos mais promissores na série Exponential Coins, da Empiricus Research.

Mesmo que as sugestões do especialista ajudem milhares de pessoas todos os dias a investir em cripto de forma assertiva, existem aqueles que podem sentir dificuldades investindo sozinhas. Pensando nisso, Rebelo desenvolveu o Memebot: uma ferramenta de negociação de memecoins 100% automatizada que “vasculha” o mercado cripto em busca das oportunidades que podem valorizar 100, 200 ou até 300 vezes.

Veja como funciona o novo robô brasileiro

O robô é o único da América Latina a se dedicar exclusivamente a memecoins. Essas moedas digitais surgem de forma espontânea, geralmente inspiradas em memes, personagens ou tendências virais da internet, e apresentam um ciclo de vida extremamente acelerado.

Um exemplo conhecido é a Dogecoin (DOGE), lançada em 2013 como uma brincadeira e que depois ganhou popularidade mundial com o apoio de Elon Musk. Desde então, milhares de memecoins foram criadas e algumas delas registraram episódios de valorização impressionante.

Esse mercado vem apresentando dois anos de crescimento significativo, em 2023 e 2024. E, para Rebelo, 2025 tem tudo para seguir esse padrão. O economista quer aproveitar a onda de altas para buscar a próxima memecoin a valorizar até 30.000%. Por isso, está relançando o Memebot, que fez sua estreia em junho deste ano, com atualizações para caçar apenas ativos dessa classe que tenham potencial para disparar dessa forma.

Atingindo o objetivo do sistema, os usuários que utilizarem o robô terão a chance de transformar R$1 mil em até R$ 300 mil, R$ 2 mil em até R$ 600 mil e R$ 3 mil em até R$ 1 milhão. Aportes relativamente pequenos poderão revolucionar o patamar financeiro dos investidores, tudo isso sem precisar operar ativamente.

Em um mercado de risco, como o de criptomoedas, é importante investir valores que não comprometerão a renda. Afinal, retornos passados não são garantia de ganhos futuros. Porém, se seu orçamento comporta um aporte de alguns milhares, já é possível que os retornos potenciais elevem seu patamar financeiro.

Você também pode usar o robô de investimentos automatizados

O Memebot, criado pelo economista Valter Rebelo, é um sistema automatizado capaz de identificar sinais de que uma memecoin está prestes a entrar em uma fase de valorização acelerada. Ao detectar esse movimento, o robô executa a compra e, de forma automática, realiza a saída quando identifica o início de uma reversão.

Assim, o investidor não precisa acompanhar gráficos ou preços 24 horas por dia. Basta o aporte inicial e um clique operacional para ativar o sistema. Essa combinação de automação e estratégia busca oferecer ao investidor comum a chance de acessar movimentos que antes dependiam de tempo, conhecimento técnico e alto nível de dedicação.

É possível testar gratuitamente essa tecnologia inédita na América Latina. Para aqueles que aceitam o risco e desejam explorar o segmento mais ousado do mercado cripto, pode ser a oportunidade de dar o primeiro passo em direção a grandes valorizações.

