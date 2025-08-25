Criptomoedas: sistema busca memecoins com potencial de valorizar até 30.000%

O Memebot foi desenvolvido por economista do Insper e vai à caça das criptos de memes com potencial explosivo

Os investidores mais tradicionais dificilmente consideram fazer aportes em ativos sem fundamentos claros, como uma moeda digital relacionada à imagem de um cachorro de chapéu. Porém, as memecoins — criptomoedas relacionadas a memes — têm o potencial de disparar a rentabilidade daqueles que sabem aproveitar oportunidades nesse mercado.

Se você é investidor, você já sabe: para ter sucesso nos investimentos, é preciso acertar o ativo e o timing. Isso significa comprar em momento oportuno e vendê-lo antes que o preço desabe. Quando se trata de memecoins, essa premissa é ainda mais forte. Como esses ativos não apresentam um fundamento bem definido, nem mesmo apresentam uma solução para um problema do mercado de criptomoedas, eles são puramente especulativos. Logo, sua volatilidade é muito acentuada.

No entanto, é justamente essa volatilidade acima da média que promove oportunidades de transformar pouco dinheiro em fortuna. Para quem deseja buscar esse tipo de oportunidade, o economista formado pelo Insper e chefe do departamento de ativos digitais da Empiricus Research, Valter Rebelo, criou uma ferramenta que seleciona, compra e vende memecoins de forma 100% automática.

O sistema, que é pioneiro na América Latina, foi lançado em junho e agora foi atualizado para caçar memecoins com potencial para disparar até 30.000%. Tudo isso sem qualquer dificuldade operacional. Com apenas um clique e seu investimento inicial (que não precisa ser alto), você pode buscar retornos significativos com memecoins com algumas vantagens interessantes:

Sem precisar abrir conta em diversas corretoras;

Sem a necessidade de ficar buscando o ativo certo;

Sem precisar identificar a hora certa de comprar e nem de vender o ativo.

A tecnologia estará disponível para um número específico de investidores que demonstrarem o seu interesse em testá-la. Para inserir o seu nome na lista de pessoas interessadas em testar o Memebot e buscar até 30.000% com memecoins, você pode clicar no botão abaixo e preencher o formulário de interesse.

Entenda o Memebot

Depois de gerar retornos de até R$ 76 mil em apenas 20 dias para alguns usuários, Valter Rebelo decidiu recalibrar a tecnologia inserindo algo que pode ser decisivo para encontrar os ovos da galinha de ouro. Dessa vez, o economista programou a ferramenta para buscar somente o padrão de ativo que tem potencial de buscar multiplicar cada real investido por até 300 vezes. Confira abaixo a projeção com diferentes aportes:

R$ 1 mil — até R$ 300 mil

R$ 2 mil — até R$ 600 mil

R$ 3.500 — até R$ 1 milhão

É claro que retornos passados não são garantia de lucros futuros. Investir em criptomoedas pode ser arriscado. É por isso que o recomendado é que você não invista o capital que está destinado ao orçamento básico de sua família.

Com a alocação na medida certa e preparado para encarar a volatilidade com pulso firme, você está pronto para caçar as memecoins com potencial de entregar até 30.000% de lucro com apenas um clique, através do Memebot.

Veja como você pode investir com a estratégia do Memebot

Ao contrário das maiores criptomoedas do mercado como bitcoin (BTC), ethereum (ETH), ripple (XPR) e solana (SOL), as memecoins podem explodir sem nenhuma fundamentação lógica. Esse movimento é impulsionado por entusiastas e hypes que podem durar poucos dias — ou somente algumas horas. Para você ter uma ideia, enquanto você lê este texto, tem memecoin disparando cerca de 10.000% nas últimas 24h:

É claro que fazer esse tipo de operação sozinho é muito arriscado. E é justamente essa a vantagem de colocar a tecnologia do Memebot para trabalhar para você: ela pode identificar as criptomoedas com potencial semelhante a esse sem que você faça nenhum esforço operacional. Tudo sem precisar encontrar o ativo certo, acompanhar os gráficos e, nem mesmo, saber a hora certa de comprar e de vender a moeda.

A partir do dia 8 de setembro, novos investidores poderão testar a ferramenta e ter a chance de ter uma aliada tecnológica para encontrar as memecoins com maior potencial de valorização do momento — podendo chegar até 30.000%. Se você deseja buscar esse tipo de retorno, com a facilidade que somente o Memebot pode te oferecer, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário de interesse:

GRATUITO: QUERO ME INSCREVER NA LISTA DE INTERESSE EM TESTAR O MEMEBOT

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.