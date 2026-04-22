Reprodução Descubra as melhores marcas de óculos no Brasil



Escolher uma boa marca de óculos vai muito além de seguir tendência. Quem busca os melhores óculos de sol de design nacional normalmente quer encontrar um equilíbrio entre estilo, conforto, acabamento e identidade.

E, no Brasil, esse mercado amadureceu bastante nos últimos anos, com marcas que apostam em desenho autoral, variedade de formatos e coleções pensadas para diferentes perfis de consumidor.

O mais interessante é que o design brasileiro de óculos não se limita a uma única proposta estética. Há marcas voltadas para um visual urbano e acessível, outras que trabalham um conceito mais sofisticado e artesanal, e também empresas que investem em linhas amplas, com modelos solares, opções casuais e propostas mais fashionistas.

Essa diversidade ajuda o consumidor a encontrar um par que combine com o rosto, o estilo pessoal e a rotina.

O que faz uma marca de óculos se destacar no Brasil

Nem sempre a melhor marca é a mais cara ou a mais conhecida. Em muitos casos, o diferencial está na consistência da coleção, na variedade de materiais, no cuidado com o encaixe e na capacidade de oferecer modelos que realmente acompanham o dia a dia.

Marcas que trabalham com acetato, metal e até estruturas mais leves costumam atender públicos bem diferentes, o que amplia as possibilidades de escolha.

Outro ponto importante é a personalidade da marca. Algumas empresas constroem uma assinatura visual muito forte, com formas ousadas e linguagem mais autoral.

Outras preferem um caminho mais democrático, investindo em modelos versáteis, atemporais e fáceis de usar. Na prática, isso significa que não existe uma resposta única: a melhor escolha depende do que a pessoa espera do acessório.

Marcas brasileiras que merecem atenção

LIVO

A LIVO se consolidou como uma das marcas mais lembradas quando o assunto é óculos com apelo contemporâneo e proposta acessível. Em sua seção de solares, a marca reúne modelos para diferentes tipos de rosto, com estilos como aviador, gatinho, hexagonal, quadrado, redondo e esportivo, além de materiais como acetato, metal, TR-90 e injetado.

Essa variedade ajuda a explicar por que a marca costuma atrair quem busca praticidade sem abrir mão de design.

Outro aspecto interessante da LIVO é que a marca trabalha linhas que dialogam com diferentes bolsos e ocasiões. Há modelos mais casuais para uso diário e coleções premium com acetato mais robusto e detalhes gravados a laser, o que reforça uma percepção de acabamento mais refinado.

Para quem deseja explorar opções de óculos solares com visual atual, a sugestão de anchor natural no texto é óculos de sol da LIVO.

Lapima

A Lapima ocupa um espaço diferente dentro do mercado nacional. A marca se apresenta como autoral, com óculos feitos à mão e esculpidos artesanalmente em seu ateliê em Campinas.

Esse posicionamento deixa claro que o foco aqui está em design exclusivo, construção manual e apelo mais premium, características que costumam agradar quem enxerga os óculos como peça de identidade e não apenas como complemento visual.

É uma marca para quem aprecia formas marcantes, acabamento artesanal e um conceito mais ligado à moda e ao design.

Não costuma ser a primeira escolha de quem prioriza preço, mas certamente entra na conversa quando o assunto é originalidade e presença estética. Em um mercado cada vez mais competitivo, a Lapima representa bem o lado mais sofisticado da ótica brasileira.

Chilli Beans

A Chilli Beans segue como uma das marcas brasileiras de maior alcance comercial. Sua loja oficial mostra uma oferta ampla de óculos de sol femininos, masculinos, infantis e teen, com estilos que vão do clássico ao esportivo, passando por formatos como gatinho, quadrado, redondo, máscara e aviador.

A marca também destaca modelos com proteção 100% contra UVA e UVB em parte da linha feminina, reforçando o apelo prático do produto.

O grande diferencial da Chilli Beans está na capacidade de dialogar com públicos muito distintos.

É uma marca que transita bem entre moda, cultura pop e consumo de massa, o que a torna especialmente relevante para quem gosta de variedade e lançamentos frequentes. Para o consumidor que prefere opções com linguagem mais popular e oferta extensa, ela segue sendo uma referência forte no Brasil.

Zerezes

A Zerezes também merece espaço entre as marcas brasileiras que chamam atenção. No site oficial, a empresa destaca design autoral, qualidade e práticas mais humanas e circulares, algo que conversa com um público que valoriza proposta de marca e não apenas estética.

Além disso, a loja apresenta linhas de sol e grau com variedade de estilos, incluindo modelos redondos, ovais, quadrados, geométricos, gatinhos, retangulares e aviadores.

Esse perfil faz da Zerezes uma opção interessante para quem gosta de marcas com discurso mais contemporâneo e posicionamento bem definido. Ela não disputa exatamente o mesmo território de redes muito massificadas, mas consegue se destacar entre consumidores que buscam um visual mais autoral e uma marca com proposta clara.

Como escolher a marca ideal para o seu estilo

Antes de decidir, vale observar três pontos. O primeiro é o formato do rosto, já que alguns modelos suavizam traços e outros criam contraste. O segundo é o material da armação, porque isso interfere no conforto, no peso e na durabilidade.

O terceiro é a proposta da marca: há quem prefira um design discreto para usar todos os dias, enquanto outras pessoas querem um modelo que chame atenção logo de cara.

Também faz diferença pensar no contexto de uso. Um óculos para rotina urbana pede versatilidade. Já um modelo para viagens, praia ou fins de semana pode permitir um pouco mais de ousadia. Quando a escolha considera esse cenário real de uso, as chances de acertar aumentam bastante.

Por que o design nacional merece mais atenção

Durante muito tempo, muita gente associou qualidade apenas a marcas internacionais. Só que o mercado brasileiro de óculos mostra que isso já não faz mais sentido. Hoje existem marcas nacionais com propostas muito bem resolvidas, desde linhas acessíveis e contemporâneas até coleções artesanais com forte assinatura estética.

No fim das contas, descobrir as melhores marcas de óculos no Brasil é também perceber que o design nacional ganhou maturidade. Há espaço para o básico bem-feito, para o fashion, para o artesanal e para o funcional. E isso é ótimo para o consumidor, que já não precisa escolher entre estilo e identidade quando procura um bom par de óculos.

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