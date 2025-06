Janela rara de oportunidade se abre e pode fazer 6 ações dispararem na bolsa

Sócio-fundador da Empiricus explica o cenário; carteira de microcaps da empresa já rendeu 4 vezes mais que o índice de referência e pode subir mais

Após um período de “tempo feio”, uma janela de oportunidades se abre para investidores brasileiros que gostam de ações. Quem vê o céu se abrindo é Rodolfo Amstalden, sócio-fundador e analista da Empiricus Research. A constatação surge a partir de três eventos raros que começam a se alinhar no cenário político e econômico do país. Com isso, quem investir agora em seis microcaps poderá ter a chance de multiplicar os ganhos na bolsa.

O primeiro desses eventos é o fluxo enorme de dinheiro estrangeiro vindo para o Brasil. De acordo com dados da B3, do início do ano até 28 de maio, investidores internacionais já colocaram R$ 22 bilhões na bolsa. Em comparação, no acumulado de 2024, o saldo foi negativo, -R$ 24 bilhões.

Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, explica que o fluxo de capital vindo de fora foi o principal fator para o Ibovespa atingir inéditos 140 mil pontos no último mês. O segundo fator diz respeito ao possível início da queda da taxa básica de juros, a Selic, a partir do final do ano. Felipe Miranda, sócio-fundador e analista da Empiricus, aponta para o arrefecimento suave da atividade econômica brasileira, ao mesmo tempo em que a inflação surpreende para baixo. Os dois fatos por si já aumentam a chance de um afrouxamento monetário em 2026.

Entretanto, há mais um dado para entrar nesta conta: a alta do IOF nas operações de crédito PJ. “Isso tem um efeito parecido com o aumento da taxa básica de juros, porque é um imposto repassado ao tomador de crédito”, diz. A medida tem o potencial de trazer o começo dos cortes da Selic para dezembro deste ano.

Por fim, o terceiro fator que tende a abrir o céu da bolsa brasileira é o vislumbre de mudança do governo federal em 2026. Amstalden reforça que as pesquisas mais recentes mostram a popularidade de Lula em queda junto a diversas crises, como do INSS e, mais recentemente, IOF.

Miranda reforça que a eleição de um candidato da oposição no pleito de 2026 aumentará a probabilidade de ocorrer um importante ajuste fiscal. Isso tudo mostra que o cenário atual é uma rara janela de oportunidades. “Pode ser uma porrada gigantesca, devolvendo a relação entre preço e lucro das ações brasileiras para patamares bem acima da média histórica”, diz Amstalden.

Se essa relação apenas voltar para a média, o potencial de alta para a bolsa brasileira já será de 50%, segundo Amstalden. Por isso, a hora de investir em algumas ações da bolsa é agora.

Quem investe em gigantes da bolsa pode ter bons ganhos, mas são as ações pequenas que podem passar pelas maiores valorizações

Este alinhamento de três eventos tão benéficos para o mercado brasileiro é raro. Além disso, ele é capaz de trazer efeitos diferentes para cada tipo de empresa. Uma gigante exportadora é impactada por fatores econômicos diferentes de quem atua dentro do país, por exemplo. É por isso que o momento atual é ainda mais favorável para as microcaps que, historicamente, são mais sensíveis ao cenário doméstico que as large caps.

Além disso, muitas ações são negociadas hoje a preços menores do que seus valores de mercado. A volta dos investidores para a bolsa nesta janela de oportunidade deve causar um movimento de reprecificação dos papéis. “Esse segmento pode ser o próximo a surpreender positivamente”, afirma Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

“Isso não é apenas uma expectativa, mas um cenário viável e importante, com grandes chances de multiplicação de capital para quem começar a aportar agora”, complementa Amstalden.

No entanto, é preciso ficar atento para fazer a melhor alocação na sua carteira. Os bons ventos não significam que você deve colocar todo o dinheiro possível em todas as microcaps da bolsa.

Algumas empresas têm condições de crescer muito mais do que outras nesse momento. Para investir bem, é importante ter a referência de profissionais experientes do mercado financeiro.

Microcaps selecionadas já renderam 285%, quatro vezes mais que o índice de referência

Não é à toa que o sócio-fundador da Empiricus está empolgado com o cenário. Desde a fundação da empresa, em 2009, ele nunca viu três eventos tão raros se alinharem dessa forma e possibilitarem um período de alta com tanta intensidade. Diante da singularidade deste momento, Rodolfo Amstalden e Felipe Miranda organizaram uma reunião privada extraordinária.

No encontro, os sócios vão explicar como essa janela única pode destravar valorizações enormes para seis pequenas ações da bolsa. Vale destacar que a carteira de microcaps da Empiricus acumula alta de 283% desde o seu lançamento, em agosto de 2014. O resultado é quatro vezes maior do que o desempenho do SMLL (índice de referência das menores empresas da bolsa) no período.

Rentabilidade passada não é sinônimo de ganhos futuros, mas o resultado mostra o tamanho do potencial que essa carteira oferece a quem segue suas recomendações.