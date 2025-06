Memecoins: Economista lança robô que investe em criptomoedas explosivas de maneira automática; ativos já entregaram lucros de até 30.000%

Criado por economista brasileiro, o robô ‘Memebot’ é focado em classe de moedas com histórico de valorizações de até 30.000% em poucos dias

Diversos investidores se acostumaram com histórias surpreendentes envolvendo as criptomoedas mais famosas, como o bitcoin. São casos de pessoas que compraram esses ativos nos primeiros anos, quando ainda eram relativamente desconhecidos. Com paciência, elas viram seu dinheiro multiplicar inúmeras vezes. Quem não surfou as criptos mais famosas no momento certo, pode ter vontade de aproveitar boas chances, e existem criptoativos com potencial para isso.

Uma classe certa de moedas digitais se destaca de uma forma ainda mais intensa atualmente – se na última década pudemos ver os ativos decolarem ao longo dos anos, os de hoje explodem. Ou seja, o valor investido pode ser multiplicado centenas, ou até milhares de vezes, em pouco tempo – até mesmo em pouquíssimos dias.

Trata-se das memecoins: moedas digitais ultra voláteis com potencial de multiplicar o capital por 100, 200, ou até 3.000 vezes em períodos muito curtos. Agora, investir nelas está prestes a se tornar mais fácil — com apenas um clique no celular ou computador. Essa é a proposta de Valter Rebelo, economista brasileiro e especialista em criptoativos da Empiricus Research, que está à frente de uma tecnologia inédita para caçar memecoins que explodem da noite para o dia.

Robô foi criado por brasileiro especializado em buscar criptos com chances de retornos altos

Economista formado pelo Insper com especialização em ciência de dados, Valter Rebelo é o nome à frente das iniciativas de criptoativos da Empiricus. É ele quem comanda a série Exponential Coins, acompanhando mais de 50 mil assinantes com análises, formações e recomendações no mercado cripto.

Valter se tornou referência quando o assunto é antecipar movimentos relevantes do universo digital. E agora, ele volta seu olhar para um nicho ainda mais ousado com a criação do Memebot, primeiro e único sistema 100% automatizado da América Latina focado exclusivamente em memecoins.

A missão do robô é identificar novas memecoins com potencial explosivo, de forma totalmente automatizada. Ou seja, com apenas um clique no seu celular, você ativa o sistema e autoriza o robô a operar por você: ele compra e vende as moedas com potencial de explosão sem que você precise executar qualquer outra ação.

Os investidores interessados em buscar multiplicar pequenas quantias em 1.000%, 2.000%, até 30.000% podem se cadastrar gratuitamente no botão abaixo para saber como testar a nova tecnologia.

Conheça as memecoins; criptomoedas com chances de ganhos e riscos altos

As memecoins são uma categoria à parte no universo cripto. Inspiradas em memes, personagens ou tendências virais da internet, elas surgem de forma espontânea, crescem rapidamente e têm um ciclo de vida extremamente acelerado. Foi o caso da Dogecoin (DOGE), lançada em 2013 como uma piada e que depois ganhou notoriedade global com o apoio de nomes como Elon Musk. Desde então, milhares de memecoins surgiram no mercado.

Elas podem ser uma parte divertida do ecossistema de criptomoedas, mas para aqueles que sabem olhá-las de outro ângulo, elas podem protagonizar episódios impressionantes de valorização:

A Gooncoin , por exemplo, transformou R$ 1 mil em R$1 milhão em poucos dias.

Um investidor da Pochita viu R$ 790 virarem R$ 2,5 milhões em 24 horas.

E a Kekius chegou a multiplicar R$ 350 em R$ 12 milhões .

Apesar disso, retornos passados não são garantia de retornos futuros. Esses são casos extremos, e tão raros quanto extremamente arriscados. Afinal, a mesma velocidade com que sobem pode arrastar essas moedas para quedas igualmente bruscas. Isso porque esses ativos são puramente especulativos, e não apresentam nenhuma utilidade.

Como já dito, as moedas-meme são os ativos digitais extremamente voláteis. Por isso, devem ser encaradas como uma estratégia complementar, voltada para quem busca “apimentar” a carteira com alto risco e alto potencial de retorno. Além disso, nunca se deve comprometer o orçamento com este tipo de ativo. O ideal é investir apenas uma pequena parcela do seu dinheiro, que não faça tanta falta em caso de perdas.

Porém, para quem aceita o risco e topa enfrentar esse jogo, é possível ter a chance de multiplicar uma pequena quantia em centenas de vezes. E o Memebot foi criado exatamente para isso.

O Memebot funciona como um sistema automatizado que opera por você, em busca de memecoins com sinais de explosão iminente. Quando identifica uma moeda entrando em “modo bala”, executa a compra automaticamente. E, da mesma forma, sai da operação quando detecta o início de uma reversão para queda.

Tudo isso sem que o investidor precise entender do mercado cripto a fundo ou acompanhar as cotações 24 horas por dia. Basta um clique para ativar o sistema e o Memebot já é ativado para buscar uma nova chance de multiplicar o seu capital.

Como todo investimento em ativos digitais, as memecoins envolvem riscos elevados. São voláteis, imprevisíveis e não substituem uma carteira estruturada. Mas para quem está disposto a arriscar uma quantia modesta em busca de retornos fora da curva, o Memebot representa uma oportunidade de acessar esse universo com inteligência.

Se você deseja buscar multiplicações exponenciais com o suporte de tecnologia e toda a experiência de Valter Rebelo, inscreva-se para testar o Memebot. Entenda como ele funciona, veja exemplos de operações e descubra como dar o primeiro clique em direção à próxima grande valorização do mercado cripto. Para se cadastrar, clique no botão abaixo e siga o passo a passo.

