Neymar anuncia que será pai de mais uma menina: ‘Vou montar as Spice Girls’

Em um vídeo ao lado do filho Davi Lucca, as filhas Mavie e Mel e a companheira Bruna Biancardi, o atleta compartilhou a notícia

O jogador da Seleção brasileira Neymar Jr. e sua companheira, Bruna Biancardi, compartilharam um vídeo nas redes sociais anunciando que seriam pai de mais uma menina. Os dois já são pais de Mavie e Mel e agora esperam a terceira filha. “Vou montar uma banda, as Spice Girls”, brincou o atleta no vídeo.

Para a revelação, Neymar, Davi Lucca, Mavie, Mel e Bruna aparecem sentados em um gramado, vendados e vestidos de branco. Enquanto o vídeo ainda está em preto e branco, a família usa uma tinta cor-de-rosa para pintar uns aos outros e, quando o vídeo ganha cor, eles tiram as vendas e descobrem o sexo da bebê. “Eu vou endoidar!”, diz Neymar ao tirar a venda.

O filho mais velho de Neymar, Davi Lucca, de 14 anos, nasceu em 2011, e é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Carol Dantas. Já a segunda filha, Mavie, de 2 anos, nasceu em 2023. A segunda filha do casal, Mel, nasceu em 2025 e vai completar um ano no próximo mês.

Neymar também é pai de Helena, filha do atleta com a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly. Em julho de 2024, ele confirmou publicamente a paternidade da menina.

O anúncio foi feito em meio a 4º Copa do Mundo do camisa 10 da Seleção brasileira, que acontece nos EUA, México e Canadá. O atleta, porém, ainda tem a participação em campo incerta devido a uma lesão de grau dois na panturrilha.