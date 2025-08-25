Renda extra com day trade: Especialista consagrado lança trio de robôs que busca até R$ 7 mil por mês

O trader Fabrício Gonçalvez traz para o mercado o Triple A, um trio de robôs que já chegou a gerar mais de R$ 2 mil em ganhos diários para seus usuários; descubra

Imagem: Montagem no Canva Pro Trio de robôs de investimentos pode ajudar investidores a buscar lucros expressivos no mercado financeiro



Imagine a possibilidade de ver uma renda adicional de até R$ 7 mil cair na sua conta todos os meses. Pode até parecer algo distante, mas um grupo de investidores terá a chance de buscar esses ganhos já a partir do segundo semestre de 2025. E detalhe: sem precisar sair de casa. Quer saber como Recentemente, o especialista na Bolsa de Valores Fabrício Gonçalvez decidiu lançar em parceria com a Opt.me o Triple A.

Trata-se de um trio de robôs de investimentos que pode ajudar investidores a buscar lucros expressivos no mercado financeiro. O principal objetivo da parceria é chegar a uma renda média de até R$ 7 mil por mês, com os três robôs operando no perfil 5. Bom, agora você deve estar se perguntando como eles pretendem fazer isso e, talvez, esteja até um pouco cético quanto à proposta.

No entanto, saiba que a informação que você lerá a seguir pode apontar um caminho para que você passe a viver com uma relativa “folga” no orçamento ao final do mês.

Entenda como o Tripe A pode buscar ganhos quando o mercado está em alta, em baixa ou andando de lado

Antes de explicar como o Triple A funciona, é importante deixar claro que ele opera em um dos segmentos mais apimentados do mercado financeiro: o segmento de day trade. De antemão, é importante ter em mente que esse é um setor volátil, em que risco e retorno andam lado a lado. Entendido isso, é possível partir para a explicação.

O Triple A é formado por três robôs — Adams, Ares e Alfa —, cada um deles desempenha um papel fundamental na hora de buscar ganhos no trade. Isso porque, enquanto Adams busca lucros durante a alta do mercado, o Ares opera durante a baixa e o Alfa ataca na lateralização do mercado, ou seja, quando a bolsa está parada.

Fato é que o investidor pode escolher investir com apenas um robô — sendo aconselhado sobre o mais indicado para o período — e passar a operar com os outros à medida que o capital aumenta. Ao todo, são quatro perfis de operação que variam de acordo com o capital investido. Na tabela abaixo, é possível entender melhor o investimento inicial necessário e o possível retorno a partir dele:

Usar apenas o mais indicado no período tem potencial maior de ganhos, porém com mais risco, enquanto usar os três pode trazer menos retorno, mas diluir o risco. Além disso, é possível começar com um aporte mínimo de R$ 3 mil, operando com um só robô até acumular R$ 21 mil para, depois, investir operando no perfil 5.

Brasileiros comuns estão testando a ferramenta e ganhos chegam a mais de R$ 2 mil por dia; veja

A união das três inteligências artificiais tem apresentado um resultado bem otimista dentro do mercado financeiro, especialmente para os day traders. Isso porque os investidores que têm utilizado a ferramenta já conseguiram lucros diários bem fora da curva. Claro, existem os dias de perda também — é preciso enxergar o setor sem romantização. Abaixo, por exemplo, é possível conferir os resultados gerados pelo robô Adams durante operações no mercado:

Em outros casos também, o conjunto das três IAs já foi capaz de gerar retornos entre R$ 2 a quase R$ 4 mil em apenas um dia de operação. Confira prints:

É importante lembrar que ganhos passados não geram ganhos futuros. O setor de day trade é bastante volátil e possui risco. No entanto, exemplos como os vistos acima mostram que a Triple A já gerou lucro a seus usuários.

Mais detalhes sobre o Triple A serão revelados em evento online e gratuito; veja como participar

No dia 25 de agosto, o especialista em mercado financeiro Fabrício Gonçalvez irá apresentar as ferramentas durante um evento online e gratuito. Durante esse evento, os investidores interessados poderão compreender melhor o Triple A e saber como podem buscar lucros utilizando os três robôs. Para não perder essa oportunidade e ser avisado no dia do lançamento, basta se cadastrar no botão abaixo:

E lembre-se sempre, como diria o grande investidor Warren Buffett: “Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer”.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.