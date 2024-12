Retorno de até 9.900%: veja as 12 criptomoedas que podem multiplicar seu dinheiro em até 100 vezes em 2025

Especialista identificou um grupo de criptomoedas com potencial explosivo para investir antes de 2024 acabar; veja como liberar seu acesso à lista completa

(Imagem: Unsplash/Executium) Quem investiu em cripto em 2024 teve a chance de ganhar uma bolada



Já estamos no fim de 2024, e se você não ganhou dinheiro com criptomoedas, de duas, uma — ou você não investiu nelas, ou você utilizou a estratégia errada. Mas, a essa altura do campeonato, não é hora de se martirizar. Afinal, você ainda pode conseguir realizar esse objetivo em 2025. Como? Com a última aposta de Valter Rebelo, head de ativos alternativos da Empiricus Research, a maior casa de análise financeira do Brasil.

O especialista identificou as 12 criptomoedas mais promissoras para buscar enriquecer no ano que vem. As projeções mostram que esse grupo de moedas tem potencial de entregar até 9.900% de lucro nos próximos 9 meses, para você ter uma ideia. Assim, essas criptos podem multiplicar cada real investido por até 100 vezes, se a previsão do especialista se concretizar. Isso significa que:

Com R$ 100 , é possível capturar até R$ 10 mil;

Com R$ 1 mil , é possível lucrar até R$ 100 mil;

Com R$ 5 mil , você pode acumular até R$ 500 mil.

E você não precisa (e nem deve) esperar o ano virar para investir nessas criptos. Isso porque Valter Rebelo vai mostrar uma última vez como liberar o acesso a essa lista de moedas nesta quinta-feira (26), de forma online e gratuita.

Então se você quiser conhecer os ativos que fazem parte da aposta de até 9.900% nos próximos 9 meses, você tem mais uma chance de se posicionar nesse mercado ainda 2024. Para saber como liberar o seu acesso, o primeiro passo é clicar no botão abaixo e se inscrever na lista de interesse gratuitamente:

Mercado de criptomoedas deve continuar subindo em 2025; entenda os motivos

Quem investiu em cripto em 2024 teve a chance de ganhar uma bolada. O Bitcoin (BTC), principal moeda desse mercado, ultrapassou pela primeira vez os US$ 100 mil e já registra ganhos de +140% no ano. (Inclusive, no momento em que escrevo esse texto, ele acaba de bater a marca dos US$ 107 mil, renovando sua máxima histórica.) Além disso, vários outros ativos também sobem junto com a moeda. Afinal, quando o BTC cresce, outras criptomoedas menores costumam disparar em proporções ainda maiores.

E se 2024 foi bom, 2025 pode ser ainda melhor. Isso porque a temporada de alta dos preços, conhecida como “bull market”, ainda não acabou, conforme explica Valter Rebelo. O especialista estima que o Bitcoin supere os US$ 150.000 no próximo ano — e ele não é o único que acredita nisso. Para você ter uma ideia, o banco britânico Standard Chartered prevê que o Bitcoin poderá alcançar a marca de US$ 200 mil até o fim de 2025.

Esse otimismo não é por acaso — veja os fatores que podem impulsionar a valorização das criptomoedas no próximo ano:

Continuidade do ciclo de cortes de juros: a redução dos juros deve aumentar a liquidez do mercado, favorecendo os ativos de risco;

Dólar em declínio: o enfraquecimento do dólar (medido pelo DXY, Índice do Dólar) pode criar condições favoráveis para um aumento no valor das criptomoedas, já que, com o dólar menos atrativo, os investidores procuram outras opções, como o mercado cripto;

Regulação pró-cripto nos EUA: sob a nova gestão de Donald Trump, espera-se maior apoio às criptomoedas, incluindo avanços regulatórios e adoção institucional, medidas que podem engatilhar a alta de preços. Desde a eleição do republicano, o mercado de criptomoedas quase dobrou de valor, atingindo US$ 3,9 trilhões.

Por isso, até mesmo os investidores que se posicionarem nesse mercado neste momento podem ter a chance de lucrar no ano que vem. E isso não só com o Bitcoin, mas também com outros criptoativos menores, mais baratos e com maior potencial de retorno (conheça).

Não ganhou dinheiro em 2024? Libere seu acesso às criptomoedas que podem te fazer enriquecer em 2025

Se sua meta para o próximo ano é ganhar dinheiro com criptomoedas, sugiro que você conheça a última aposta de Valter Rebelo. Afinal, quem seguiu os alertas de compra e venda da Empiricus teve a chance de lucrar. Para se ter uma noção, aqueles que compraram o último criptoativo recomendado pelo especialista no dia 10 de outubro surfaram uma alta de 1.303% em questão de dias.

A moeda saiu 5 dólares para uma máxima de US$ 73,12 (01/10/2024). Portanto, um investimento de R$ 500 nesse ativo foi capaz de se transformar em até R$ 7.015. Já R$ 1.000 investidos nessa moeda puderam se transformar em até R$ 14.030 em menos de um mês. E quem arriscou colocar uma quantia ainda maior, teve a chance de fazer fortuna. Foi o caso da Rafaella, que acumulou R$ 450 mil em 5 dias. Veja:

É claro que retornos passados não são garantia de retornos futuros, e o investimento em ativos digitais contém riscos. Por isso, o indicado é investir apenas um dinheiro que não comprometa sua segurança financeira ou sua reserva de emergência. No entanto, é como Valter Rebelo explica: “se essa aposta der errado, você perde pouco dinheiro. Mas se der certo, você pode ficar rico”.

E agora, nesta quinta-feira (26), você tem uma última possibilidade de conhecer os 12 ativos com potencial de multiplicar o seu dinheiro no próximo ano. Para saber como liberar seu acesso, é só clicar no botão abaixo que mais informações serão enviadas para você gratuitamente. Se quiser ter a chance de enriquecer em 2025, pensaria duas vezes antes de ignorar essa oportunidade.

