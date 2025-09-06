Tecnologia está em busca da próxima criptomoeda que pode disparar 10.000%, 20.000% ou até 30.000%; conheça

Novo sistema opera criptomoedas de forma 100% automática para seus usuários; veja como investir

Imagem: montagem no Canva Pro Tecnologia disruptiva está mudando o jogo de milhares de investidores



Quem não gostaria de acertar em cheio o momento de compra de uma criptomoeda desconhecida prestes a explodir sua cotação em pouco tempo? Porém, qual é a chance de pessoas comuns encontrarem um ativo digital assim antes de ele virar notícia por já ter valorizado demais? Além disso, é necessário acertar a hora certa de comprar e o momento exato de vender.

Buscando solucionar esse problema fundamental do investidor, um economista brasileiro formado pelo Insper criou uma tecnologia disruptiva que está mudando o jogo de milhares de investidores. Há dois meses, Valter Rebelo, head de criptoativos da Empiricus Research, lançou pela primeira vez o único sistema da América Latina capaz de detectar, comprar e vender memecoins de alto potencial de maneira 100% automática.

Depois de gerar lucros expressivos para muitos investidores, o sistema foi atualizado e, de acordo com o especialista, não vai descansar até que encontre a próxima moeda “matadora”.

O Memebot acaba de ser configurado para caçar memecoins que tenham em seu DNA características de ativos que já dispararam até 30.000% no passado. Em outras palavras, essa tecnologia é capaz de fazer o trabalho pesado: encontrar a moeda potencialmente explosiva no meio de milhares de ativos, comprá-la rapidamente e vendê-la antes que o preço desabe.

A versão atualizada será lançada no início de setembro e somente os investidores que estiverem na lista prioritária terão a chance de testar o Memebot. Para colocar seu nome na lista, gratuitamente, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário:

Veja como funciona o Memebot, sistema que busca a próxima cripto com potencial ‘matador’

É absolutamente admirável quem investe em memecoins e captura lucros exorbitantes “a olho nu”. O grande xis da questão é que essa prática não é acessível. Para poder acertar a próxima moeda explosiva e ganhar rios de dinheiro, é necessário muito esforço e, mesmo assim, há pouca probabilidade de acerto.

Com o Memebot, não é mais necessário gastar seu valioso tempo em frente às telas. A tecnologia foi projetada para funcionar a partir de um único comando. Após o aporte inicial (que não precisa ser alto), basta apenas um clique e ela executa as operações sozinha, sem que você precise ficar de olho nos gráficos.

Apesar de ser programada com centenas de códigos complexos, utilizar o Memebot é extremamente simples e pode ser feito até por quem nunca investiu na vida. Além da tecnologia robusta, o sistema foi equipado com uma estratégia inteligente de análise, compra e venda do ativo.

Primeiro ele vasculha o mercado de memecoins em busca de um padrão de moeda específico: somente as que têm em seu DNA características de um ativo que explodiu cerca de 300 vezes no passado. Em seguida, ele executa a ordem de compra, assim como a venda, buscando maximizar os lucros e, claro, minimizar as possíveis perdas. Com essas moedas selecionadas em sua carteira, veja abaixo o potencial de retorno, de acordo com seu respectivo aporte:

R$ 1 mil — até R$ 300 mil;

R$ 2 mil — até R$ 600 mil;

R$ 3,5 mil — até R$ 1 milhão.

É claro que nenhum retorno que aconteceu no passado é garantia de que haverá lucros no futuro. Investir em criptomoeda é arriscado e pode ocasionar perdas ao investidor. Por isso, se você ficou interessado em testar o Memebot, o indicado é que você não comprometa o dinheiro de sua reserva de emergência, muito menos o seu orçamento familiar.

Dessa maneira, unindo o poder da tecnologia, estratégia e aportes inteligentes, suas chances de pegar a próxima moeda explosiva será absurdamente maior e mais agressiva.

Aproveite enquanto dá tempo: a hora de buscar até 30.000% com memecoins é agora

Na tarde do último domingo (24), enquanto você, provavelmente, descansava com a família, o ethereum (ETH) rompeu seu último topo histórico e chegou a bater US$ 4.935,23. Especialistas afirmam que esse pode ser o começo de um grande movimento explosivo da criptomoeda.

O fato é que quando o ETH dá sinais de rompimento, ele abre as portas para centenas de altcoins e memecoins explodirem exponencialmente. Isso pode fazer pequenos investidores mudarem de patamar financeiro com pouco dinheiro e em pouco tempo. O desafio está em escolher a moeda “matadora” e comprar e vender no momento certo. Trabalho que o Memebot pode fazer por você. Sem que você precise sacrificar um domingo em família para acompanhar o sobe e desce do mercado.

Os novos acessos à ferramenta serão liberados a partir do dia 8 de setembro e, claramente, serão limitados. Tudo isso visando manter o desempenho e a excelência da tecnologia em buscar até 30.000% de lucro nos próximos meses, tudo de forma 100% automática. Para testar o Memebot, de forma gratuita, é necessário colocar seu nome na lista de interesses. Clique no link abaixo e preencha o formulário:

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.