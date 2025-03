‘Trade do milhão’: Ex-frentista faz R$ 1,8 milhão ao vivo no YouTube logo após o Carnaval – feito levou apenas 3 dias

Conheça a história de superação de André Machado, que já inspirou milhares de brasileiros a buscarem resultados parecidos

Imagem: Canva Pro Nova ferramenta permite que qualquer pessoa, com apenas um clique, replique cada operação feita na sala de André Machado



André Machado voltou do Carnaval e, em apenas três dias operando na Bolsa de Valores, conquistou uma façanha: R$ 1,8 milhão de lucro. Tudo isso enquanto transmitia suas operações ao vivo para milhares de brasileiros, em seu canal do YouTube. André é um investidor carioca com 23 anos de experiência nesse ramo e que, não à toa, foi considerado Top Trader da Anbima em 2023.

Por isso, se engana quem pensa que esse “trade do milhão” foi apenas uma jogada de sorte que durou 72 horas. Na verdade, esse resultado expressivo é fruto de um sistema proprietário vencedor. André ficou conhecido entre seus seguidores como Ogro de Wall Street.

Esse sistema, que gerou milhões de reais, chama-se Ogro Trading System — o mesmo responsável por dar a chance a 113 mil brasileiros de impulsionarem os seus ganhos financeiros. Tudo graças ao seu sistema proprietário de trade. Se você, por um acaso, está duvidando deste feito enorme, considere pesquisar sobre o assunto no YouTube ou no Google…

Porém, no fundo, essa história não é só sobre André Machado… Essa história é também sobre você — ou sobre a vida que você poderá buscar a partir do conhecimento adquirido pelo Ogro em seus 23 anos de mercado financeiro. Isso porque André Machado decidiu compartilhar seu sistema com uma nova leva de brasileiros.

E o melhor é que você nem precisa fazer um grande esforço operacional para seguir os passos do Ogro. Isso porque sua nova ferramenta permite que qualquer pessoa, com apenas um clique, replique cada operação feita na sala de André Machado. E o potencial de ganhos com esse sistema é surpreendente: você pode buscar uma média de até R$ 798 por dia com o sistema criado por esse trader milionário.

QUERO OPERAR COM O OGRO E BUSCAR MÉDIA DE ATÉ R$ 798 POR DIA

Entenda como André chegou até o ‘trade do milhão’

“Apenas três dias para ganhar o dinheiro que a maioria das pessoas batalha para conquistar durante toda a vida? Como é possível?” Primeiramente, vamos explicar melhor esse feito alcançado por André Machado. Não se engane. Por trás dos cifrões, há a história de um ser humano disciplinado e merecedor de todo esse resultado.

Para você ter uma ideia, André chegou a trabalhar em um posto de gasolina no Rio de Janeiro como frentista. O objetivo era pagar sua faculdade de Ciência da Computação. Depois de muito estudo e dedicação, Ogro fez uma carreira de sucesso como executivo da Microsoft Corporation e também atuou como professor do Instituto Educacional B3 (BM&F Bovespa), lecionando no Brasil, nos Estados Unidos, na China, México, Canadá e em outros países.

Apesar de todo prestígio e estabilidade financeira de seu cargo na época, para André essa não era a linha de chegada. Para ele, a Microsoft foi o “trampolim” que o levaria até seu objetivo: viver do mercado financeiro. Desde 2002, André Machado paga as contas da sua família através da Bolsa de Valores. Viagens, bons colégios, carro do ano… tudo sustentado pelas suas operações vitoriosas.

Na verdade, Ogro se tornou multimilionário comprando e vendendo ações, utilizando a sua estratégia autoral. O resultado após mais de duas décadas de trabalho: o trade de R$ 1,8 milhão em três dias, logo após o carnaval de 2020.

CONHEÇA O SISTEMA DE ANDRÉ MACHADO

Não se engane: essa não é só mais uma história sobre sucesso e ganância no mercado…

Tudo isso serve como inspiração e prova de que buscar ganhos médios de até R$ 798 por dia é totalmente plausível. Tudo o que o investidor precisa para buscar esse objetivo é utilizar um sistema comprovado — como este, validado por André e por centenas de milhares de alunos:

As imagens acima mostram mensagens de alunos que estão se beneficiando do método multimilionário de Ogro de Wall Street. É claro que nenhum ganho do passado funciona como garantia para lucros no futuro. Afinal, investimentos incluem riscos. Além disso, é preciso lembrar que André levou anos até concretizar seu trade milionário. Nesse mercado, o recomendado é que se comece aos poucos, com um capital que não faça falta e nem constitua a reserva de emergência do investidor.

Com o passar do tempo, e com o devido gerenciamento de riscos, é que passos maiores podem ser dados. Mas veja só… Você tem uma opção que é percorrer um longo caminho, com décadas de estudo e dedicação, como André fez. Por outro lado, se você quiser ganhar tempo e utilizar um sistema que pode te colocar anos-luz à frente de outros traders do mercado, considere conhecer o Ogro Copy Trade e replicar as operações feitas por ele com apenas 1 clique operacional.

“O funcionamento da ferramenta é bem simples: o que for feito na minha sala é copiado na sua conta. Literalmente espelhado: quando a gente ganhar R$ 915, por exemplo, vai cair um depósito de R$ 915 pra você”, explica André Machado. “Não interessa o que você vai estar fazendo: pode estar trabalhando, curtindo uma praia, fazendo o almoço, treinando na academia, não importa. Com o Ogro Copy Trade, você terá os mesmos resultados sem precisar acompanhar o mercado.”

QUERO CONHECER O OGRO COPY TRADE

Veja como testar o sistema capaz de gerar até R$ 798 por dia, em média

Devido ao grande número de interessados em conhecer o mecanismo que André Machado utilizou para alcançar o seu patrimônio multimilionário, uma nova chance será aberta em poucos dias. Através de uma parceria com a principal casa de análise independente do Brasil, a Empiricus Research, André irá liberar uma quantidade limitada de logins ao Ogro Copy Trade.

Quem se inscrever previamente (clique aqui) entrará na lista prioritária e poderá começar a buscar ganhos médios de até R$ 798 por dia já em março. E lembre-se: sem precisar ser um expert na bolsa e nem passar horas em frente ao computador… é só fazer o aporte inicial, dar um clique por operação e pronto. A estratégia do Ogro será replicada no seu computador. A inscrição nesta campanha nacional é 100% gratuita. Conheça:

TESTAR OGRO COPY TRADE PARA BUSCAR MÉDIA DE ATÉ R$ 798 POR DIA