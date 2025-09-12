‘Troquei o crachá pela liberdade’, diz engenheiro que ajuda brasileiros a buscarem média de até R$ 9.000 por mês de renda extra na bolsa

Descubra quem é Rodrigo Cohen, o engenheiro que deixou o escritório para viver da bolsa e hoje ajuda pessoas na busca por renda extra mensal

Imagem: Canva Pro Robôs de investimento buscam renda extra de forma automática para seus usuários



Diversificar as fontes de renda é uma estratégia importante de inteligência financeira. Ela possibilita colocar as finanças da família em uma situação superior e ainda funciona como mecanismo de segurança, caso surjam problemas com a fonte de renda principal. O problema dessa estratégia é a execução. Em meio à correria do trabalho no dia a dia, como realizar mais uma atividade geradora de renda?

Hoje, essa demanda pode ser suprida por robôs de investimento, que buscam renda extra de forma automática para seus usuários. Além disso, as ferramentas também podem funcionar como portas de entrada mais acessíveis para quem busca ganhos no mercado financeiro. Pense comigo: se hoje você ganha R$ 10 mil no mês e descobrisse um conjunto de robôs que tem um potencial de retorno de até R$ 9 mil por mês, isso te colocaria entre os 2% mais ricos do país.

É aí que entra Rodrigo Cohen: engenheiro, analista CNPI e pioneiro no mercado de automação financeira para operar na Bolsa de Valores. O analista trocou o escritório pelo day trade, e depois de anos de experiência, criou 3 robôs de investimento que podem ajudar qualquer brasileiro a buscar renda extra no mercado financeiro de forma automática: os Robôs Cohen.

Trata-se de um trio de robôs que operam simultaneamente — e automaticamente — em três mercados diferentes, o primeiro de índice (WIN), o segundo de dólar (WDO) e o terceiro de bitcoin (BIT FUT). A meta de ganhos estabelecida para quem utilizar o trio de Robôs Cohen pode variar entre R$ 900 à cerca de R$ 9 mil por mês — tudo depende de qual faixa potencial de renda dos robôs você se encaixa.

Para obter mais informações

De engenheiro à referência no mercado financeiro: conheça Rodrigo Cohen

Antes mesmo de fechar a parceria histórica com a Opt.me e de apresentar esse trio de robôs ao grande público, Rodrigo Cohen passou por ocasiões desafiadoras em sua carreira, que o lapidaram para hoje assumir a dianteira quando o assunto é tecnologia no mercado financeiro. Engenheiro de formação, atuou no mercado de tecnologia por longos anos, até conseguir acumular um patrimônio satisfatório alocado em ações.

O trader e pai de família só não esperava que a bolha imobiliária dos EUA iria estourar em 2008 e que minaria todas as suas economias. Para piorar, a crise dos 30 batia na porta e ele já não se via mais fazendo o que fazia na época. Mas, como diz o velho ditado “há males que vêm para o bem”, o engenheiro, por influência do pai, acabou indo para a Bolsa.

Em meados de 2013, depois de uma operação desastrosa envolvendo um cliente e seu assessor, esse cliente lhe cantou a bola: “Cara, meu robô na outra corretora stopou. Aí virou a mão, e deu ganho.”

Ou seja, enquanto a operação manual feita com o assessor deu errado, o robô do cliente em outra corretora agiu automaticamente — cortou a perda, inverteu a estratégia e acabou lucrando.

Eureca! Foi a partir daí que Cohen se debruçou no mundo dos robôs de investimento, podendo então unir sua expertise em tecnologia com sua atuação na Bolsa. Resultado? A criação de Jack Sparrow. Calma, não é o icônico personagem de Piratas do Caribe, mas um robô lendário que opera índice, o qual se tornou famoso no mercado financeiro.

Todos os robôs de Cohen têm uma qualidade semelhante: ao invés de sair fazendo trades curtos freneticamente, eles buscam as melhores e mais lucrativas operações. O trader carioca conta que, operando com todos os seus robôs, chegou a faturar mais de R$ 100 mil no mês, sem precisar mover um dedo sequer.

É claro que ganhos passados não garantem ganhos futuros e que investir em renda variável possui riscos e podem ocasionar perdas ao investidor. Portanto, é recomendado que o investimento não comprometa a reserva de emergência, muito menos o orçamento básico da família. No entanto, Rodrigo Cohen conta que não teria a vida que tem hoje com a sua família, se não fosse essa mudança de foco, automatizando parte de suas operações.

Como usar os Robôs Cohen para buscar até R$ 9 mil por mês, em média, de forma 100% automática

Dia 15 de setembro, será liberada a licença de acesso aos Robôs Cohen. De maneira inédita, adquirindo uma única licença, você poderá ter acesso aos 3 robôs operando para você, enquanto você vive a sua vida.

Caso seja do seu interesse buscar esse tipo de resultado operando no mercado financeiro de forma automática

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.