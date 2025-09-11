Veja como usar um investimento de R$ 3 mil para buscar renda extra de até R$ 900 por mês em média

Analista cria sistema que faz operações com índice, dólar e bitcoin de forma automática para os usuários; confira a ferramenta que poderá ser testada

Imagem: Canva Pro Usuários podem acessar o sistema diretamente da tela de seus celulares



O analista Rodrigo Cohen, especialista em automações de investimentos, oferece ao mercado pela primeira vez o trio de robôs que leva seu nome. Trata-se de um sistema que busca até R$ 900 por mês a partir de um investimento de R$ 3 mil. Os Robôs Cohen não surgiram agora, o próprio analista utilizou essas ferramentas por anos para gerar renda extra com operações simultâneas de índice, dólar e bitcoin. A diferença a partir deste mês é que pessoas interessadas também poderão investir com essa tecnologia.

As negociações são feitas de forma totalmente automática, e os usuários podem acessar o sistema diretamente da tela de seus celulares.

Três robôs para três mercados diferentes em busca de renda extra automática para você

Rodrigo Cohen revela que até R$ 900 de renda extra mensal, partindo de R$ 3 mil investidos, é ‘um bom valor’ para quem está começando — mas o sistema permite escalar os ganhos para até R$ 9.000 por mês conforme o capital cresce.

A lógica está na diversificação automática: enquanto o robô de índice (WIN) aproveita movimentos do Ibovespa, o robô de dólar (WDO) capitaliza sobre volatilidade cambial e o robô de bitcoin (BIT FUT) explora o mercado cripto.

Quando um mercado está lateral, outro pode estar em tendência, de modo que a ideia é sempre ter uma oportunidade trabalhando. Essa lógica se tornou rotina entre os investidores que tiveram acesso antecipado ao sistema e o diferencial é justamente essa operação simultânea: três robôs trabalhando 24 horas, cada um especializado em seu mercado, sem necessidade de intervenção humana.

É claro que operações automatizadas em mercados futuros envolvem riscos, então é sensato respeitar o seu apetite ao risco e nunca – jamais – investir mais do que pode.

Pela primeira vez disponíveis ao público geral: veja como testar os Robôs Cohen

Se você não entende nada sobre análise técnica, indicadores ou gestão de risco, o sistema pode cair como uma luva. Afinal, Rodrigo Cohen desenhou as automações para funcionar de forma completamente independente, seguindo os padrões:

DIVERSIFICAR: os três robôs operam mercados diferentes simultaneamente;

AUTOMATIZAR: entrada, saída e gestão de risco são processadas sem intervenção;

ESCALAR: o sistema permite seu crescimento conforme a disponibilidade de capital.

A parceria com a Opt.me oferece infraestrutura robusta e segurança operacional, com o método de Cohen sendo adaptado para funcionar na tela do celular, sem necessidade nenhuma de acompanhamento constante.

O sistema foi projetado para acompanhar a evolução do investidor : quem começa com R$ 3.000 buscando R$ 900 mensais pode reinvestir os ganhos para aumentar gradualmente a exposição, chegando potencialmente aos R$ 9.000 mensais .

Para ser avisado sobre a liberação das licenças limitadas dos Robôs Cohen, interessados podem se cadastrar para receber mais informações:

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.