Você pode lucrar até R$ 100 mil inserindo esses códigos de 8 dígitos em uma corretora; entenda

Copiando e colando uma sequência alfanumérica enviada pela Empiricus Research, brasileiros podem se expor ao mercado de derivativos e, consequentemente, aos retornos que ele é capaz de gerar

Canva Pro Maior casa de análise financeira independente do Brasil irá enviar uma sequência alfanumérica semanalmente



Qualquer brasileiro terá a oportunidade de buscar até R$ 100 mil usando ‘códigos de oito dígitos’ a partir do dia 25 de setembro. A maior casa de análise financeira independente do Brasil irá enviar uma sequência alfanumérica semanalmente para pessoas interessadas em gerar renda.

A ideia é que elas ‘copiem e colem’ esses números e letras em uma corretora para se expor ao mercado de derivativos, conhecido por gerar grandes fortunas com baixos investimentos de forma rápida. Veja só alguns exemplos de valorizações que ocorreram no primeiro semestre deste ano:

Quem investiu nesses papéis teve a chance de aumentar consideravelmente o valor aplicado em apenas alguns dias. Com um aporte de R$ 500 em ARZZO733, por exemplo, seria possível gerar R$ 8.775.

O que são esses códigos de 8 dígitos?

O que aparece na imagem acima são opções. Ao investir em uma delas, você está basicamente adquirindo o direito de comprar ou vender um ativo por um preço fixo em um determinado período. Hoje, por exemplo, as ações da Vale estão cotadas a R$ 57. Mas, se você acredita que elas podem subir para R$ 65 dentro de dois meses, uma possibilidade seria adquirir opções com vencimento para essa data que te permitam pagar R$ 58.

É um movimento arriscado? Com certeza. Mas, se sua análise estiver correta e essa valorização realmente ocorrer nessa proporção, o retorno será de R$ 7 por ação. Assim como é possível apostar na alta de um papel, também dá para fazer o inverso. Acredita que a cotação da petrolífera brasileira vai cair para R$ 42? Compre opções que te permitam vender as ações dela a R$ 50. Se seu palpite se provar certo, o ganho será de, no mínimo, R$ 800. Outra forma de tentar acumular dinheiro com esse tipo de investimento é vendendo opções que você crê que não serão executadas.

Existem diversas estratégias que podem ser usadas. O que é importante saber logo de cara é que nem todas as operações apresentam êxito.

Veja como receber os códigos com maior potencial lucrativo

Esse é um ‘jogo’ em que um investidor tem que perder para outro ganhar. Justamente por isso, é importante tomar decisões com base em dados e buscar ajuda especializada. Na Empiricus Research, um dos responsáveis por encontrar boas oportunidades é o físico formado pela Universidade de São Paulo (USP) Ruy Hungria.

É ele quem irá selecionar os ‘códigos de oito dígitos’ mais promissores da bolsa de valores (B3) e enviar aos brasileiros que tiverem interesse nessa iniciativa da casa de análise. O objetivo é ajudar essas pessoas a buscarem até R$ 100 mil investindo em opções que custam cerca de R$ 1 real cada uma. Para saber mais sobre essa proposta, clique no link abaixo.

QUERO BUSCAR ATÉ R$ 100 MIL DE LUCRO ATRAVÉS DE CÓDIGOS DE 8 DÍGITOS