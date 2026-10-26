JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Economia

Após reeleição de Lula, Bolsa aciona ‘circuit breaker’ e pausa pregão

Mecanismo interrompe negociações por 30 minutos em meio à forte queda do Ibovespa e à reação dos investidores ao resultado das eleições desse domingo (25)

Estadão Conteúdo

Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira fecha fevereiro com queda de 4,37%. Em 2021, tombo é de 7,54%
Após reeleição de Lula, Bolsa aciona 'circuit breaker' e pausa pregão Reprodução / Pixabay

A B3 informou nesta segunda-feira (26) que acionou o circuit breaker após registrar queda de 10% do Ibovespa em relação ao fechamento anterior. Com isso, a negociação de ativos no mercado à vista foi suspensa por 30 minutos.

A paralisação atinge ações, BDRs, ETFs, opções referenciadas nesses ativos e também títulos de renda fixa privada. Durante esse período, ordens que não estejam participando de leilão poderão ser canceladas. A bolsa ainda vai comunicar o horário de reabertura.

A B3 também reforçou as regras do mecanismo: se o Ibovespa cair 10%, a negociação é interrompida por 30 minutos. Reaberto o mercado, se a queda chegar a 15%, a interrupção passa a ser de 1 hora. Se atingir 20% de baixa, a B3 pode suspender a negociação por um período a ser definido, com comunicação ao mercado.

Há ainda duas condições importantes: o circuit breaker não é acionado nos últimos 30 minutos do pregão; e, se a interrupção ocorrer na última hora, o encerramento do mercado pode ser prorrogado em até 30 minutos para permitir a reabertura e negociação contínua.

A queda brusca do Ibovespa reflete a decepção do mercado com o resultado do segundo turno nesse domingo (25), com a reeleição do presidente Lula (PT) para o próximo mandato. A escolha reforça temores, do mercado financeiro, com a política fiscal do país.

Histórico

Até hoje, o mecanismo foi acionado em 23 ocasiões e a paralisação desta segunda-feira é a 24ª. Em 1997, em meio a crise da Ásia, os negócios foram interrompidos em 7 e 12 de novembro. Um ano depois, 1998, na crise da Rússia, foram cinco interrupção das operações por baixa de 10%, sendo que no dia 10 de setembro o mecanismo foi acionado duas vezes.

Outras três paralisações do pregão foram em 21 de agosto e 4 e 17 de setembro. Depois, novas interrupções ocorreram na crise cambial brasileira, em 1999, quando em 13 e 14 de janeiro o circuit breaker voltou a ser acionado. Nesses dois últimos pregões, o Ibovespa bateu mínimas de 5.277 pontos e 5.050 pontos.

Depois de 1999, o mecanismo voltou a ser acionado em 2008, período marcado pela crise do sistema financeiro que se instalou nos Estados Unidos após o pedido de concordata do banco Lehman Brothers. Naquele ano, o pregão da Bovespa foi interrompido seis vezes, sendo a primeira em 29 de setembro e as outras cinco em outubro, no dia 6 (parou duas vezes), depois nos dias 19, 15 e 22.

Em 2017, o Circuit Breaker foi acionado após a delação premiada da JBS quase derrubar o governo do então presidente Michel Temer.

Já em 2020, o mecanismo foi ativado seis vezes, nos dias 9, 11, 12, 16 e 18 de março, em um momento de forte volatilidade nos mercados globais por conta das incertezas iniciais envolvendo a pandemia do coronavírus e as medidas extraordinárias que foram adotadas pelos governos globais para conter os efeitos econômicos da doença.

Assuntos

continue lendo

Lula reeleito Política Com 4º mandato, Lula iguala recorde do americano Franklin Roosevelt Democrata venceu a eleição presidencial americana pela primeira vez em 1932 e atravessou a Segunda Guerra Mundial
  1. Por que a economia brasileira não consegue acelerar na produtividade? Lucas Borges · há 2 dias
  2. Escalada dos juros, os riscos no horizonte e as lições do passado Lucas Borges · há 2 dias
  3. “Meu pai me permitiu errar”: como uma fruticultura de Mogi das Cruzes preparou a terceira geração Mariana Nacashima · há 2 dias
  4. Seu faturamento sobe todo mês e a operação não acompanha? Esse pode ser o sinal de que você está perdendo o controle Mariana Nacashima · há 3 dias