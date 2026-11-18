A conferência promovida pela MIT Technology Review reuniu, em São Paulo, responsáveis por desenvolver, implementar e tomar as decisões estratégicas sobre o uso da ferramenta

Os avanços da inteligência artificial (IA) pautaram a conferência anual EmTech Brasil, organizada pela revista Technology Review, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). O evento anual tem por finalidade destacar as invenções e desenvolvimentos em engenharia e tecnologia.

A conferência reuniu, em São Paulo, responsáveis por desenvolver, implementar e tomar as decisões estratégicas sobre o uso da inteligência artificial.

O diretor de Novos Negócios da Jovem Pan, Tuta Neto, destacou que a ferramenta tem evoluído rapidamente. “Antigamente, você tinha modelo sendo lançado a cada seis meses. Hoje em dia, estamos vendo modelo sendo lançado a cada 15 dias. Eu acho que a IA está se autoevoluindo. E, essa autoevolução está criando a exponencialidade no crescimento dela”, disse.

Tuta Neto ressaltou que, a cada evolução da AI, há “um misto”, por haver benefícios e riscos a cada progresso. O diretor de Novos Negócios da Jovem Pan acrescentou que quem trabalha na área precisa encontrar “novos caminhos para se diferenciar”.

“Às vezes, com um serviço, com atendimento, criando um ecossistema para o seu cliente que não seja fácil de replicar em outro ambiente. Você tem que sair um pouco além da ferramenta”, explicou.

Tuta Neto ainda falou sobre a plataforma Sampi para a produção de conteúdo digital. Segundo o diretor de Novos Negócios da Jovem Pan, a ferramenta pertence a uma das áreas que a “IA nasceu dominando”, mas se beneficiou do avanço da tecnologia.

O empresário Nizan Guanaes apresentou a plataforma NIZAI, uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Ele destacou ser necessário entender como se pode contribuir com a “revolução” da tecnologia.

“Você tem que se engajar e entendê-la e como usá-la para o bem da sua vida, da sua saúde, da sua informação, da sua educação e do seu trabalho. Ela vai impactar o seu trabalho, mas é preferível que você faça parceria com ela do que você querer negá-la”, declarou.

O professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Carlos Affonso ponderou que o avanço da inteligência artificial exigirá equilíbrio entre os padrões de segurança das empresas e a calibração de regras por parte de reguladores.

O encontro também destacou os desafios da “IA agêntica”, capaz de tomar decisões de forma autônoma. Para o professor de direito da UERJ, Carlos Affonso, o avanço da IA agênica exigirá equilíbrio entre os padrões de segurança das empresas e a atualização das leis pelos órgãos reguladores. A ferramenta funciona de maneira autônoma e proativa com um objetivo específico, com decisões humanas pontuais.