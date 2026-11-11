Banco do Brasil encerra 3º semestre com queda de 66,5% do lucro líquido
O Banco do Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, queda de 66,5% em relação a igual período de 2025 e retração de 67,5% ante o segundo trimestre de 2026.
O banco federal revelou também o lucro líquido contábil, que ficou em R$ 1,216 bilhão no terceiro trimestre, queda de 59,9% na comparação anual.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) fechou o terceiro trimestre em 2,8%, ante 8,3% no segundo trimestre de 2026 e 8,4% há 12 meses.
O BB encerrou setembro com R$ 2,549 trilhões em ativos, alta de 0,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Assuntos
continue lendo
- Governo apresenta proposta de ajuste fiscal com economia de até R$ 60 bilhões Agência Brasil · há 4 horas
- Receita anuncia medidas para evitar multas a empresas que cometerem 'erros de boa-fé' em 2027 Marco Viana · há 11 horas
- BRB ajuíza ação contra ex-administradores por ligação com o Master Estadão Conteúdo · há 14 horas
- Falta de planejamento sucessório ameaça continuidade de empresas familiares Mariana Nacashima · há 17 horas