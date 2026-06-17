Benefício será pago aos cadastrados com o Número de Inscrição Social (NIS) de final 1

Caixa começa a pagar nesta quarta-feira o Bolsa Família de junho

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta quarta-feira (17), a parcela de junho do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Ao todo, cerca de 19,3 milhões de famílias recebem o benefício.

Beneficiários de alguns municípios de oito estados recebem o pagamento nesta quarta-feira independentemente do NIS, em razão de decretos de emergência provocados por condições climáticas:

Amazonas;

Paraíba;

Pernambuco;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Roraima;

Sergipe;

Acesso

Beneficiários podem movimentar os valores preferencialmente pelo App Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para saque do benefício.

Segundo a Caixa, também é possível utilizar o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão, com identificação biométrica cadastrada previamente.