O que se sabe sobre a prisão do ator Marco Furlan
O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante na madrugada de domingo (2). Ele é acusado de estupro de vulnerável contra um menino de 5 anos. A informação foi noticiada pelo jornal O Globo e confirmada pela Jovem Pan.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado na Delegacia de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A prisão do ator foi convertida em preventiva na segunda-feira (3) após audiência de custódia.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) disse que o caso ocorreu durante uma festa de aniversário realizada em uma chácara na área rural de Pindamonhangaba. A mãe da criança relatou que deixou o filho dormindo em um quarto.
Quando escutou os gritos da criança, ela foi verificar o que havia acontecido. A mãe contou à polícia que encontrou o ator sem roupa no mesmo cômodo que o filho. O Marco Furlan teria sido contido por outros participantes da festa até a chegada de agentes da corporação.
O ator é conhecido por trabalhos na televisão, no teatro e publicitários. Ele ganhou projeção nacional ao interpretar Heitor na série “Aline”, da Rede Globo.