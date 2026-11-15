Correios registram prejuízo de R$ 7,5 bilhões até terceiro trimestre de 2026

Segundo nota da estatal, o resultado ficou R$ 272 milhões abaixo do esperado; informações foram divulgadas nesse sábado (14)

Os Correios informaram nesse sábado (14) que a estatal registrou um prejuízo de R$ 7,5 bilhões de janeiro até setembro de 2026. No entanto, de acordo com o comunicado da empresa, o resultado ficou R$ 272 milhões abaixo do esperado.

Com esse resultado, os Correios completaram 16 trimestres seguidos com déficit nas contas. Na comparação com 2025, o prejuízo aumentou, visto que o rombo do mesmo período do ano passado foi de R$ 5,9 bilhões.

“Até setembro de 2026, o prejuízo dos Correios ficou R$ 272 milhões abaixo do previsto para o período. De janeiro a setembro, a empresa registrou prejuízo de R$ 7,484 bilhões, ante R$ 5,885 bilhões no mesmo período de 2025” Nota dos Correios

“Os indicadores de receitas e despesas mostram que os resultados seguem em linha com o planejamento para 2026. A receita total alcançou R$ 13,204 bilhões, dentro da meta estabelecida, enquanto as despesas totais somaram R$ 20,688 bilhões, ficando 1,2% abaixo do valor planejado”, continuou a estatal.

Correios acumulam prejuízo de R$ 7,5 bi em 2026 Resultado de janeiro a setembro ficou R$ 272 milhões abaixo do esperado R$ -7,5 bilhões Prejuízo jan-set 2026 R$ -272 milhões Abaixo do esperado R$ -7,5 bilhões Prejuízo jan-set 2026 R$ -272 milhões Abaixo do esperado Fonte: Correios

Em outra parte da nota, os Correios informaram que a maior parte de sua receita teve como origem as vendas e serviços oferecidos pela empresa – somados, chega ao valor de R$ 11,7 bilhões. Mesmo com o alto número, houve uma redução de 5,33% em comparação ao mesmo período do ano passado.

“A receita líquida de vendas e serviços totalizou R$ 11,697 bilhões, redução de 5,33% em comparação com o mesmo período de 2025. Os custos apresentaram redução de 3,12%, parcialmente compensando a retração das receitas, embora em proporção insuficiente para evitar a redução da margem bruta, de 5,35% para 3,14%” Nota dos Correios

Pedidos de empréstimos

No mês passado, os Correios conseguiram uma autorização do Tesouro para receber um empréstimo junto a bancos privados, no valor de R$ 7 bilhões, em mais uma tentativa de reequilibrar as contas da estatal.

Esse foi o segundo pedido de empréstimo dos Correios. Em dezembro do ano passado, a estatal recebeu um empréstimo de R$ 12 bilhões, com Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, também com aval do Tesouro, para ganhar fôlego para o seu plano de recuperação.

Além desses recursos, o governo federal também reservou R$ 6 bilhões no Orçamento de 2027 para aportar na estatal.