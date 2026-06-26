Índice ficou estável na comparação com o trimestre anterior e recuou em relação ao mesmo período de 2025; dados foram divulgados nesta sexta-feira (26)

Desemprego cai para 5,6% e registra menor taxa para o mês de maio, diz IBGE

O desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio de 2026, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa a menor taxa de desocupação já registrada para um trimestre encerrado em maio desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, em 2012.

O índice permaneceu estável em relação ao trimestre encerrado em fevereiro deste ano, quando a taxa foi de 5,8%. Na comparação com o mesmo período de 2025, houve queda de 0,6 ponto percentual, passando de 6,2% para 5,6%.

A população desocupada foi estimada em 6,1 milhões de pessoas, o que reflete uma estabilidade frente ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo trimestre de 2025, o número diminuiu 9,3%, o equivalente a 624 mil pessoas a menos procurando trabalho.

Já a população ocupada alcançou 102,7 milhões de trabalhadores, com crescimento de 0,5% na comparação trimestral, o que representa mais 558 mil pessoas empregadas. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de 0,8%, ou mais 840 mil ocupados.

O nível de ocupação, que mede a proporção de pessoas trabalhando entre aquelas em idade de trabalhar, ficou em 58,6%, o que também reflete uma estabilidade na comparação anual.

O levantamento do IBGE também aponta qual foi o rendimento médio real habitual dos trabalhadores. O índice ficou em R$ 3.726, mantendo estabilidade na comparação trimestral e registrando alta de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a massa de rendimento real habitual somou R$ 377,7 bilhões, estável no trimestre e 4,8% superior à registrada um ano antes.