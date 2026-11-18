Dólar fecha a R$ 5,86 após alta de 1,46% com pressão sobre ajuste fiscal
O dólar comercial encerrou o pregão desta quarta-feira (18) em forte valorização, consolidando-se em R$ 5,86, o que representa um salto de 1,46%. Com o avanço, a divisa dos Estados Unidos engatou sua quinta sessão seguida de ganhos e atingiu o maior nível nominal de encerramento desde abril de 2025.
A alta na moeda norte-americana ocorre em meio a pressão sobre o pacote do ajuste fiscal do Brasil.
A moeda norte-americana operou em terreno positivo durante praticamente toda a sessão, mas alternou momentos de aceleração e breve acomodação antes de disparar na reta final dos negócios:
No acumulado de novembro, a alta já supera 8% frente aos R$ 5,4363 registrados no início do mês. O movimento de aversão ao risco foi alimentado por uma combinação de fatores internos e externos. No Brasil, agentes financeiros mantiveram a postura defensiva diante das incertezas sobre o ritmo e a eficácia do ajuste nas contas públicas para conter a trajetória da dívida, além de acompanharem de perto as articulações para a composição da equipe econômica e ministerial do próximo governo.
No exterior, os investidores repercutiram a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), buscando pistas sobre os próximos passos dos juros norte-americanos. A cautela global fortaleceu a divisa americana frente a outras moedas: o índice DXY — que mede o desempenho do dólar diante de uma cesta de seis moedas fortes — operava em alta de 0,19%, aos 103,79 pontos, durante a tarde
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