Dólar fecha a R$ 5,58 e bate maior cotação desde julho de 2025
O dólar fechou nesta terça-feira (10) com alta de 1,48%, e ficou cotado a R$ 5,58. O valor é o maior patamar para o ano de 2026 e a cotação mais elevada desde 31 de julho de 2025.
O real mantém a trajetória de desvalorização iniciada no começo de novembro — mês em que abriu cotado a R$ 5,4385 —, pressionado por fatores externos e internos.
No exterior, dados de inflação e declarações de dirigentes do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, reforçam as apostas de alta nos juros americanos em dezembro.
No plano doméstico, a vulnerabilidade da moeda é agravada por incertezas fiscais e pela queda nos preços das commodities.
Assuntos
continue lendo
- Ibovespa recua com receio de alta de juros nos EUA Estadão Conteúdo · há 1 hora
- “Falso executivo” mira o financeiro das empresas pelo WhatsApp, alerta Redbelt Mariana Nacashima · há 4 horas
- Ata do Copom aponta inflação mais alta com guerra, El Niño, fim da 6x1 e disparada do dólar Estadão Conteúdo · há 5 horas
- Governo prorroga até 9 de dezembro desoneração da gasolina e do etanol Agência Brasil · há 9 horas