Dólar fecha a R$ 5,58 e bate maior cotação desde julho de 2025

O valor é o maior patamar para o ano de 2026

O dólar fechou nesta terça-feira (10) com alta de 1,48%, e ficou cotado a R$ 5,58. O valor é o maior patamar para o ano de 2026 e a cotação mais elevada desde 31 de julho de 2025.

O real mantém a trajetória de desvalorização iniciada no começo de novembro — mês em que abriu cotado a R$ 5,4385 —, pressionado por fatores externos e internos.

No exterior, dados de inflação e declarações de dirigentes do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, reforçam as apostas de alta nos juros americanos em dezembro.

No plano doméstico, a vulnerabilidade da moeda é agravada por incertezas fiscais e pela queda nos preços das commodities.