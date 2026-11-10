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Economia

Dólar fecha a R$ 5,58 e bate maior cotação desde julho de 2025

Moeda teve um aumento de 1,48%

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Dólar à vista sobe à espera de corte de gastos
O valor é o maior patamar para o ano de 2026 ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO

O dólar fechou nesta terça-feira (10) com alta de 1,48%, e ficou cotado a R$ 5,58. O valor é o maior patamar para o ano de 2026 e a cotação mais elevada desde 31 de julho de 2025.

O real mantém a trajetória de desvalorização iniciada no começo de novembro — mês em que abriu cotado a R$ 5,4385 —, pressionado por fatores externos e internos.

No exterior, dados de inflação e declarações de dirigentes do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, reforçam as apostas de alta nos juros americanos em dezembro.

No plano doméstico, a vulnerabilidade da moeda é agravada por incertezas fiscais e pela queda nos preços das commodities.

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