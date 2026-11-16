Dólar sobe 2% e chega a R$ 5,78, maior patamar desde abril de 2025

Avanço da moeda norte americana aconteceu em meio à preocupação dos investidores com o cenário fiscal brasileiro e à cautela no mercado internacional

O dólar operava em forte alta nesta segunda-feira (16), em mais um pregão marcado pelo pessimismo dos investidores com a situação fiscal brasileira. Por volta das 14h17, a moeda americana avançava 2,25%, cotada a R$ 5,7844. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,7849.

Com a valorização, a cotação superou todos os fechamentos registrados desde 21 de abril de 2025, quando o dólar encerrou o pregão a R$ 5,8067. O movimento reflete a cautela do mercado diante das incertezas sobre a condução das contas públicas e a capacidade do governo de cumprir as metas fiscais.

Em relação ao Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, houve uma reversão na alta registrada no início do pregão e caiu 1,79% no mesmo horário, aos 169.368 pontos.

A preocupação com o equilíbrio das contas públicas aumenta a percepção de risco entre investidores. Nesse cenário, a moeda brasileira perde força diante do dólar, enquanto agentes do mercado buscam ativos considerados mais seguros.

Na última quarta-feira (11), o governo federal apresentou um pacote de medidas de ajuste fiscal com potencial de gerar uma economia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027. A proposta foi divulgada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, durante audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), no Congresso Nacional.

O desempenho da moeda americana também é influenciado pelo ambiente externo, com investidores atentos às perspectivas para a economia dos Estados Unidos e à trajetória dos juros no país. A combinação de fatores domésticos e internacionais contribui para ampliar a pressão sobre o real.