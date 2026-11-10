Galípolo diz que perda de confiança de investidores influencia juros altos no Brasil

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira (10) que os juros altos para prazos mais longos no Brasil tem influencia pela credibilidade do país. Declaração foi feita durante abertura de evento promovido pela Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), em São Paulo.

Galípolo afirmou que a percepção de risco dos investidores não está relacionada apenas à capacidade de o país avançar em reformas e estabelecer normas, mas também à confiança na economia brasileira.

“Entre as discussões que a gente faz relativas às taxas de juros mais estruturais e longas no Brasil, pode ser que uma das questões que existam ali também é uma percepção de risco”, disse Galípolo.

Presidente disse que investidores levam em conta o risco de choques que provoquem uma forte desvalorização do real, com efeitos que podem se estender “por muitos anos”. Afirmou ainda que períodos curtos de estabilidade não são suficientes para reduzir a percepção de risco provocada por choques anteriores.

O presidente do BC afirmou que o retorno em reais pode ser corroído quando convertido em dólares se houver desvalorização cambial, reduzindo a rentabilidade efetiva. Ele também argumentou que emitir dívida na própria moeda é uma vantagem para o emissor, mas envolve risco para o credor. “O credor está correndo esse risco de poder ficar mais pobre em dólares, de ocorrer um evento de desvalorização.”

Solução simples a problemas complexos

O presidente do Banco Central também disse que problemas complexos exigem múltiplas frentes e recomendou cautela com propostas simplificadoras. “Toda vez que tiver um problema complexo, que tem aí há muitos anos, e alguém apresentar para vocês uma solução simples, desconfie”, afirmou.

Galípolo não citou nomes, mas a afirmação dele se dá no momento em que o mercado repercute a proposta do economista André Lara Resende no artigo “Eu acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos”, originalmente publicado em sua newsletter no Substack em 25 de setembro de 2026.

O banqueiro central afirmou que, ao longo de 30 e tantos anos, o Brasil conquistou a rolagem e a composição da dívida pública praticamente toda em moeda doméstica. Ainda assim, ponderou que o fato de o Tesouro emitir em reais não elimina o custo de oportunidade para quem financia a dívida, porque o credor compara alternativas, inclusive fora do País.

Galípolo disse que a separação entre residente e não residente é “menos relevante nesse exercício, já que, em um mundo de grande interconexão financeira, ambos olham para ativos globais e comparam opções de investimento. “Em economia, deixar de ganhar é igual a perder”, afirmou, ao exemplificar que a rentabilidade em dólares de um investimento em juros locais pode ser reduzida se houver desvalorização cambial no período.

Sobre o mercado de câmbio, Galípolo disse que o Brasil tem um mercado absolutamente ativo, entre as moedas mais líquidas e negociadas, com turnover diário de US$ 100 bilhões a US$ 110 bilhões – cerca de US$ 60 bilhões onshore e US$ 50 bilhões offshore. Ele apontou características particulares, como um mercado de derivativos maior do que o mercado à vista e com negociações na B3 superiores às de balcão.

*Com informações do Estadão Conteúdo