Inflação pode voltar a pressionar no quarto mandato de Lula; entenda

Possíveis efeitos do El Niño sobre a produção agrícola, alta dos alimentos e expectativas de preços acima da meta do Banco Central ampliam os riscos para o custo de vida em 2027

A inflação dos alimentos pode se tornar um dos principais desafios econômicos do quarto mandato do presidente Lula (PT). As projeções de consultorias indicam que os preços devem voltar a pressionar o custo de vida em 2027, em um cenário de possíveis impactos do El Niño sobre a produção agrícola e de perda de poder de compra das famílias.

A consultoria 4Intelligence estima que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, pode alcançar 4,77% no acumulado de 12 meses em outubro e atingir um pico de 6,3% em fevereiro de 2027. A principal pressão deve vir dos alimentos consumidos nos domicílios.

Os primeiros sinais de preocupação já aparecem nos indicadores de preços. O IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,32% em outubro, influenciado pela alta dos alimentos. Com o resultado, o índice acumulado em 12 meses chegou a 4,62%, acima do teto de 4,5% da meta perseguida pelo Banco Central.

Segundo o economista Bruno Imaizumi, da 4Intelligence, a sequência de altas dos alimentos desde 2021 mantém o poder de compra das famílias abaixo do patamar anterior à pandemia, o que torna novos aumentos especialmente sensíveis para os consumidores.

El Niño pode encarecer alimentos

Um dos fatores de risco para a inflação em 2027 é a possibilidade de impactos do El Niño sobre a produção agrícola brasileira. A 4Intelligence projeta retração de 0,7% no PIB agropecuário no próximo ano, tendo o fenômeno climático como principal fator de influência.

Imaizumi lembra que episódios anteriores de El Niño severo e outros choques climáticos provocaram quedas expressivas na atividade do agronegócio. Em 2016, o PIB agropecuário recuou 5,2%. Em 2024, a retração foi de 3,7%.

Uma safra menor pode provocar efeitos além do campo, com redução da atividade na indústria de processamento de matérias-primas e menor demanda por serviços de armazenagem e transporte de cargas.

A queda na oferta de produtos agrícolas também pode pressionar os preços dos alimentos e ampliar o impacto sobre o orçamento das famílias.

Juros elevados limitam consumo

A perspectiva de inflação mais alta ocorre em um momento de desaceleração da economia e de condições financeiras restritivas. O endividamento das famílias, a inadimplência e os juros elevados são apontados por economistas como obstáculos à recuperação do consumo.

O cenário também pode dificultar a redução da taxa básica de juros (Selic), já que uma inflação mais pressionada limita o espaço para cortes pelo Banco Central.

O relatório Focus divulgado no último dia 3, o primeiro com expectativas consolidadas após a reeleição de Lula, mostrou redução nas projeções de crescimento econômico. A estimativa para o PIB de 2026 caiu de 1,80% para 1,76%. Para 2027, recuou de 1,31% para 1,20%.

*Com informações do Estadão Conteúdo