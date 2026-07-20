Balança comercial registra crescimento de 6,7% na terceira semana de julho

As exportações de todos os setores cresceram em comparação ao mesmo período de 2025

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 526,3 milhões na terceira semana de julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,113 bilhões e importações de US$ 5,587 bilhões.

O mês de julho acumula superávit de US$ 4,950 bilhões, resultante de US$ 19,383 bilhões em exportações e US$ 14,433 bilhões em importações.

Até a terceira semana de julho, na comparação com o mesmo período de 2025, as exportações cresceram 6,7%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 6,5% em Agropecuária, que somou US$ 4,308 bilhões; crescimento de 17,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,919 bilhões; e, por fim, crescimento de 1,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 9,987 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 1,6% na mesma comparação. Houve queda de 16,3% em Agropecuária, que somou US$ 236 milhões; crescimento de 37,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 784 milhões; e, por fim, crescimento de 0,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 13,327 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a terceira semana de julho, o ano acumula superávit de US$ 47,308 bilhões, crescimento de 36,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 37,184 bilhões. A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.