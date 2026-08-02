Mega-Sena: prêmio acumula e chega a R$ 135 milhões; confira dezenas
A Mega-Sena sorteou neste domingo (02) o concurso 3039 da premiação. As dezenas sorteadas foram: 21, 58, 53, 16, 14 e 39. O prêmio estimados era de R$ 97 milhões, mas, como ninguém acertou, o valor acumulou e agora é estimado em R$ 135 milhões.
Segundo a Caixa, 86 apostas acertaram a quina e levaram R$ 45,9 mil cada. Outras 6.332 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.028,31 cada.
A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos. E o próximo sorteio acontece no dia 04 de agosto.