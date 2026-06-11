Mega-Sena: prêmio acumula e vai para R$ 12 milhões
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.017 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 04 – 06 – 26 – 28 – 32 – 45.
- 36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.988,67 cada
- 2.575 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 737,17 cada
Para o próximo concurso,as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.