Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste domingo; saiba como apostar

Jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo

A Mega-Sena vai sortear neste domingo (08) R$ 60 milhões, premio acumulado do concurso 3082 em que nenhum dos apostadores acertou as dezenas. Para concorrer a premiação é preciso fazer uma aposta. A mínina custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h.

Os jogos podem ser realizados até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.

Os números sorteados no concurso 3082 foram: 24 – 38 – 04 – 16 – 23 – 44