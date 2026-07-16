Crescer sem perder a essência: a estratégia da Laghetto para expandir em São Paulo

Entrada no maior mercado corporativo do país levou a rede gaúcha a adaptar processos sem abrir mão da identidade construída em Gramado

Crescer costuma ser um objetivo natural para qualquer empresa. O desafio começa quando a expansão exige mudanças capazes de colocar em risco justamente aquilo que fez a marca conquistar espaço no mercado. Na hotelaria, onde a experiência do cliente pesa tanto quanto a estrutura oferecida, esse equilíbrio pode determinar o sucesso de uma operação.

Foi esse o cenário enfrentado pela Laghetto Hotéis ao ampliar sua presença para além da Serra Gaúcha. Fundada em Gramado, em 1989, a rede construiu sua reputação em um dos destinos turísticos mais conhecidos do país e, ao longo das últimas décadas, levou sua operação para diferentes cidades brasileiras. Entre todos os movimentos de crescimento, a chegada a São Paulo representou uma das mudanças mais significativas na forma de atender seus hóspedes.

Acostumada a receber um público que viaja a lazer e costuma valorizar uma experiência mais próxima, a empresa encontrou na capital paulista um perfil diferente de consumidor. O cliente corporativo, segundo Diego Cáceres, executivo da Laghetto, busca rapidez, praticidade e processos mais objetivos, exigindo uma adaptação da operação.

“Em São Paulo, o cliente tem mais pressa de subir logo para o quarto. A gente demorava 30 minutos conversando com o hóspede. Fomos nos adaptando para atender essa necessidade, mas sem perder o sorriso e a conversa”, afirma.

A adaptação contribuiu para o bom desempenho da rede na capital paulista, hoje um dos principais mercados da rede fora da Serra Gaúcha. Para Cáceres, o aprendizado não significou abandonar a cultura construída desde a criação da empresa. Pelo contrário. A expansão reforçou a importância de preservar características que ajudaram a diferenciar a marca em um setor cada vez mais competitivo.

“Precisamos atender à demanda de cada mercado, mas não queremos perder nosso DNA. Se perdermos isso, deixamos de ser quem somos”, declara.

A história da Laghetto acompanha a própria evolução de Gramado como destino turístico. Quando o primeiro hotel foi inaugurado, no fim da década de 1980, a cidade ainda concentrava grande parte do movimento em torno do Festival de Cinema.

Nos anos seguintes, a consolidação do Natal Luz, o fortalecimento da gastronomia, a ampliação da oferta de atrações e o crescimento dos eventos corporativos transformaram o município em um destino procurado durante praticamente todo o ano.

Enquanto esse movimento acontecia, a empresa também expandia sua atuação. Hoje, reúne 24 hotéis distribuídos em sete cidades brasileiras. São 13 unidades em Gramado, além de operações em Canela, Bento Gonçalves, Rio Grande, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, combinando empreendimentos próprios e contratos de administração.

O crescimento da rede também levou à diversificação do modelo de negócios. Nos últimos anos, a Laghetto passou a investir em projetos de multipropriedade, modalidade que permite o compartilhamento da propriedade de imóveis voltados ao lazer.

Apesar disso, Cáceres faz questão de destacar que a estratégia não alterou o posicionamento da companhia. “Somos uma administradora de hotéis. A multipropriedade surgiu para viabilizar alguns empreendimentos, mas nosso foco continua sendo a hotelaria.”

Segundo o executivo, a experiência em diferentes mercados mostrou que cada operação exige ajustes específicos. Em cidades com forte presença do turismo de lazer, o relacionamento costuma ser mais próximo e descontraído. Já em centros corporativos, a agilidade passa a ser determinante para a satisfação do cliente. A estratégia da empresa, afirma, tem sido adaptar processos sem descaracterizar a forma de receber os hóspedes.

Esse equilíbrio também deve orientar os próximos passos da companhia. A Laghetto pretende manter o ritmo de expansão nos próximos anos, acompanhando oportunidades de mercado e novos projetos, mas preservando os princípios que marcaram sua trajetória desde a fundação.

“O cliente muda, o mercado muda e a operação também precisa mudar. O que tentamos preservar é a forma de receber as pessoas. Esse continua sendo o principal diferencial da Laghetto”, conclui.