El Niño amplia alerta para calor extremo e pressiona empresas no Brasil

Fenômeno climático deve elevar temperaturas no segundo semestre e pode afetar produtividade, conforto térmico e operação de negócios em diferentes regiões do país

O avanço do El Niño voltou a colocar o clima no centro das decisões empresariais no Brasil. O fenômeno, associado ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico equatorial, tende a alterar o regime de chuvas, aumentar temperaturas e intensificar eventos extremos nos próximos meses.

Em junho de 2026, órgãos oficiais brasileiros confirmaram a configuração do El Niño. A previsão climática para o trimestre entre julho, agosto e setembro indica chuva acima da média em áreas da Região Sul e precipitação abaixo da média no centro-norte do país. Também há alta probabilidade de temperaturas acima da média no segundo semestre.

Para empresas, o alerta não está apenas no campo ou na geração de energia. O calor também afeta fábricas, galpões, centros de distribuição, restaurantes, lojas, áreas externas, eventos, equipes operacionais e ambientes comerciais que dependem de conforto térmico para manter produtividade e atendimento.

O que é o El Niño

O El Niño é a fase quente do fenômeno conhecido como ENOS, sigla para El Niño-Oscilação Sul. Ele ocorre quando as águas superficiais do Pacífico equatorial ficam mais quentes do que o normal por um período prolongado.

Essa mudança interfere na circulação dos ventos e altera a distribuição de umidade, chuva e temperatura em diferentes partes do mundo. No Brasil, os efeitos variam conforme a região e a época do ano.

Em geral, o fenômeno aumenta a chance de chuva mais intensa no Sul e de tempo mais seco em áreas do Norte e do Nordeste. Também pode contribuir para temperaturas mais elevadas em parte do território nacional, especialmente quando combinado com massas de ar quente e períodos de estiagem.

Por que o calor virou risco operacional

O calor extremo deixou de ser apenas uma questão de desconforto. Em muitas empresas, ele passou a interferir diretamente no funcionamento da operação.

Ambientes muito quentes podem reduzir o rendimento de equipes, aumentar pausas, dificultar atividades físicas, pressionar equipamentos, comprometer áreas de atendimento e tornar determinados espaços menos utilizáveis ao longo do dia.

Esse problema aparece com mais força em negócios que operam em estruturas amplas, abertas ou parcialmente fechadas. Galpões industriais, áreas de carga e descarga, oficinas, cozinhas profissionais, salões comerciais, hortifrutis, restaurantes, centros logísticos e espaços de convivência estão entre os ambientes mais sensíveis.

Quando a temperatura sobe, a empresa não lida apenas com calor. Ela lida com queda de conforto, maior desgaste das equipes, perda de eficiência, risco de afastamentos e piora na experiência de clientes e usuários.

Impactos não são iguais em todas as regiões

O El Niño não afeta o Brasil de forma uniforme. No Sul, a tendência de chuva acima da média pode gerar dificuldades para operações logísticas, obras, atividades agrícolas e negócios dependentes de deslocamento. Em períodos de instabilidade, empresas precisam lidar com interrupções, atrasos e maior exposição a eventos severos.

No centro-norte do país, a chuva abaixo da média e as temperaturas elevadas podem aumentar a pressão sobre água, energia e conforto térmico. Esse cenário preocupa setores que dependem de operação contínua em ambientes quentes, como indústria, comércio, alimentação, distribuição e serviços.

O agronegócio também entra no radar. A alteração no regime de chuvas pode afetar lavouras, pastagens e planejamento de safra. Como consequência, cadeias ligadas a alimentos, transporte, armazenagem e varejo podem sentir efeitos indiretos nos custos e na disponibilidade de insumos.

Empresas precisam se preparar antes do pico do problema

A principal dificuldade do El Niño para o setor produtivo é que seus efeitos nem sempre aparecem de uma vez. O impacto pode surgir em etapas: primeiro no clima, depois na rotina operacional, nos custos, na equipe e no atendimento.

Por isso, especialistas recomendam acompanhamento frequente de boletins meteorológicos, revisão de planos de contingência e avaliação dos pontos mais vulneráveis da operação.

Para empresas com ambientes quentes ou grande circulação de pessoas, o conforto térmico deve entrar no planejamento antes do período mais crítico. Esperar o calor extremo chegar pode tornar a resposta mais cara, improvisada e menos eficiente.

A preparação envolve mapear áreas de maior exposição, entender horários de pico de temperatura, avaliar ventilação, circulação de ar, consumo de energia, pausas operacionais e condições de trabalho.

Clima passa a fazer parte da gestão

O El Niño reforça uma mudança importante na forma como empresas brasileiras lidam com o clima. O tema deixou de ser uma preocupação distante e passou a influenciar decisões práticas de gestão.

Calor, seca, chuva intensa e instabilidade climática podem afetar produtividade, segurança, logística, energia, atendimento e experiência do cliente. Em alguns negócios, a diferença entre uma operação preparada e uma operação vulnerável pode aparecer diretamente no desempenho diário.

Com previsão de permanência do fenômeno até pelo menos o início de 2027, o segundo semestre de 2026 deve exigir atenção redobrada. Para empresas expostas ao calor e à variação climática, o momento é de planejamento.

O El Niño é um fenômeno natural. O despreparo diante dele, não.