Fóruns empresariais ganham espaço como ambientes de inteligência estratégica para os negócios

Transformações tecnológicas, mudanças geopolíticas e novos desafios econômicos têm levado empresários a buscar espaços qualificados para analisar cenários, compartilhar experiências e antecipar movimentos do mercado. Nesse contexto, o Mercado & Opinião, criado durante a pandemia por Marcos Koenigkan, consolidou-se como um fórum permanente de debates sobre economia, inovação e desenvolvimento empresarial.

O que começou como encontros informais entre lideranças do setor produtivo evoluiu para uma rede que reúne mais de 900 empresários, investidores, acionistas e executivos de diferentes segmentos. As reuniões mensais discutem temas que impactam diretamente as decisões de quem lidera organizações e conduz investimentos no Brasil e no exterior.

Mais do que promover encontros, o Mercado & Opinião estimula a troca de experiências entre líderes de diferentes setores, permitindo que executivos, investidores e gestores públicos compartilhem perspectivas sobre os desafios do ambiente econômico. Essa diversidade de visões amplia a compreensão dos cenários e contribui para decisões mais estratégicas em um contexto marcado por mudanças cada vez mais rápidas.

A programação contempla assuntos como inteligência artificial, competitividade, acesso a capital, expansão internacional e outros fatores que influenciam o ambiente de negócios. Cada edição é estruturada para estimular o diálogo entre participantes que enfrentam desafios semelhantes, ainda que atuem em mercados distintos.

Para Marcos Koenigkan, a velocidade das transformações exige que empresários ampliem o intercâmbio de conhecimento e desenvolvam uma visão cada vez mais estratégica.

“Os desafios deixaram de ser individuais. Quando empresários analisam tendências em conjunto, ampliam a capacidade de identificar oportunidades, compreender riscos e tomar decisões mais consistentes.”

Entre os participantes das edições mais recentes estiveram Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Rafael Sales Guimarães, presidente da Allos, e Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil. Um dos encontros debateu a confiança do setor produtivo na economia brasileira, o ambiente de investimentos e os caminhos para sustentar o crescimento no longo prazo.

A discussão ocorre em um momento em que o Brasil ultrapassou a marca de 24 milhões de empresas ativas e registrou mais de 5 milhões de novos negócios em 2025, segundo dados da Receita Federal compilados pelo Sebrae. Para Koenigkan, esse cenário reforça a importância de ambientes capazes de aproximar lideranças, estimular o intercâmbio de conhecimento e ampliar a capacidade de leitura sobre os rumos da economia.

Outro encontro teve como foco o avanço de empresas brasileiras nos mercados do Mercosul. Empresários e representantes dos governos brasileiro e paraguaio discutiram oportunidades de expansão regional, aumento da competitividade e integração produtiva.

A programação contou com a participação do ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Marco Riquelme, acompanhado por integrantes da equipe econômica do país. Entre os exemplos apresentados esteve o da Lupo, que implantou uma operação industrial no Paraguai, ilustrando uma estratégia adotada por companhias brasileiras que buscam ampliar eficiência operacional, diversificar operações e fortalecer sua presença internacional.

Além do empresariado, o Mercado & Opinião recebe autoridades públicas, especialistas e representantes de governos estrangeiros, promovendo o diálogo entre quem formula políticas públicas e quem toma decisões no setor produtivo. Essa interação amplia a qualidade das discussões e favorece uma visão mais abrangente dos fatores que influenciam o ambiente de negócios.

Em São Paulo, o Mercado & Opinião conta com a parceria do empresário Paulo Motta, vice-presidente do grupo. À frente da articulação local dos encontros, ele conecta lideranças empresariais, investidores, especialistas e representantes do poder público, fortalecendo a rede de relacionamento e inteligência estratégica da iniciativa.

Para Koenigkan, o principal diferencial do Mercado & Opinião está na qualidade das conexões construídas ao longo dos encontros.

“Grandes decisões não nascem apenas da análise de indicadores econômicos. Elas também resultam da troca de experiências, da diversidade de perspectivas e da capacidade de compreender, com antecedência, as transformações que redesenham os mercados.” Ao reunir empresários, investidores, especialistas e representantes do poder público em torno de temas que moldam a economia, o Mercado & Opinião consolida seu papel como um espaço de inteligência estratégica voltado à construção de decisões de longo prazo e ao fortalecimento da competitividade das empresas brasileiras.