Oracle corta 21 mil empregos e intensifica aposta em IA

Com sede em Austin, no Texas, a empresa reduziu seu quadro em aproximadamente 13% no último ano fiscal

A Oracle eliminou cerca de 21.000 vagas no ano passado, enquanto acelerava o desenvolvimento de seus negócios de inteligência artificial e ampliava investimentos em data centers.

A medida acompanha uma tendência mais ampla no setor de tecnologia: empresas vêm destinando centenas de bilhões de dólares à construção de infraestrutura para IA. Meta e Amazon também cortaram milhares de postos nos últimos meses, em um esforço para redesenhar suas estruturas, ganhar agilidade e competir com startups nativas de IA.

Com sede em Austin, no Texas, a Oracle reduziu seu quadro em aproximadamente 13% no último ano fiscal, segundo seu relatório anual mais recente. No fim de maio, a companhia tinha cerca de 141.000 funcionários em tempo integral, ante 162.000 no encerramento do exercício anterior.

A empresa iniciou o processo de redução de pessoal em março, segundo o The Wall Street Journal.

A Oracle também contabilizou US$ 1,84 bilhão em indenizações rescisórias e outros custos relacionados à reestruturação. A companhia afirmou que já mantém um plano de reestruturação em andamento, por meio do qual fez – e seguirá fazendo – ajustes no quadro de funcionários.

“A adoção e a implantação de tecnologias de IA em nossas operações resultaram e podem continuar a resultar em reduções no nosso quadro de funcionários”, disse a empresa, acrescentando que poderá lançar novos planos de reestruturação no futuro.

A Oracle afirmou ter realizado investimentos relevantes em iniciativas de IA, à medida que incorpora a tecnologia ao portfólio de produtos. Ao mesmo tempo, reconheceu riscos de uma estratégia fortemente ancorada em IA.

“Se os produtos de IA de nossos concorrentes alcançarem maior aceitação de mercado do que os nossos, ou se incorrermos em custos mais altos do que o esperado para desenvolver e sustentar nossos produtos de IA, podemos não conseguir recuperar nossos investimentos”, afirmou.

Por outro lado, a companhia destacou que, se não continuar investindo recursos significativos em produtos de IA, pode perder competitividade.

Nos data centers voltados a IA, a Oracle vem destinando bilhões de dólares. A empresa estima um gasto líquido de US$ 70 bilhões neste ano fiscal, acima dos US$ 55,7 bilhões de despesas de capital do exercício anterior – um retrato do alto custo do boom da IA.

A Oracle ganhou status de “queridinha” do tema no ano passado após fechar contratos ligados à IA que somam centenas de bilhões de dólares, incluindo um acordo no qual a OpenAI deve comprar cerca de US$ 300 bilhões em capacidade de computação ao longo de aproximadamente cinco anos, segundo reportagem anterior do WSJ.

Mais recentemente, porém, investidores passaram a avaliar com mais rigor se os elevados compromissos de investimentos assumidos pelas grandes empresas de tecnologia são sustentáveis no longo prazo. A Oracle já advertiu que o financiamento necessário para ampliar sua presença em data centers tende a pressionar as margens de lucro.

*via Estadão Conteúdo