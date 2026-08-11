‘Tarifaço’: Mais de 20 setores prejudicados se reúnem com ministro sobre plano de apoio
Representantes de 29 setores produtivos brasileiros afetados pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos do presidente norte-americano, Donald Trump, estão reunidos com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, em São Paulo, no ambiente do Plano de Diversificação de Exportações. O plano está sendo apresentado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), no WTC Events Center e é voltado justamente para apoiar as empresas prejudicadas pelo tarifaço.
O número de setores participantes do evento foi passado ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) pelo próprio ministro Elias Rosa numa troca rápida de palavras com a reportagem.
Mesmo o ministro está tomando conhecimento agora do plano de apoio da ApexBrasil, apresentado pelo presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, e pela de Negócios da agência, Maria Paula Velloso.
“Além das empresas que já fazem parte da base de atendimento da ApexBrasil, a agência estruturou novas ações e estratégias de inteligência comercial para atender ao universo de 5.400 empresas brasileiras estimadas como atingidas pelo tarifaço, com o objetivo de mitigar perdas e redirecionar os esforços de exportação para novos mercados”, diz o material de apoio confeccionado pela ApexBrasil.