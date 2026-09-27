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Queda na arrecadação com dividendos ameaça equilíbrio fiscal, avalia economista

Hulisses Dias afirma que antecipação de pagamentos pelas empresas contribuiu para redução da receita prevista pelo governo

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Uma pequena torre de moedas prateadas em cima de várias notas coloridas
Queda na arrecadação com dividendos ameaça equilíbrio fiscal, avalia economista Creative Commons/Pixabay

A Receita Federal reduziu de R$ 29 bilhões para R$ 10,5 bilhões a projeção de arrecadação com a tributação de lucros e dividendos em 2026. Em entrevista ao Fast News, da Jovem Pan, neste domingo (27), o mestre em finanças Hulisses Dias afirmou que a queda representa um desafio para o equilíbrio das contas públicas, especialmente diante da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil e das medidas do governo federal para encerrar o mercado de apostas online.

Segundo o especialista, a antecipação da distribuição de dividendos pelas empresas contribuiu para a frustração da receita. Ele também avaliou que mudanças nas estruturas de capital e a recompra de ações podem reduzir a arrecadação, embora exista a possibilidade de normalização nos próximos anos.

Ulisses defendeu uma reforma da Previdência, a redução de gastos públicos e a discussão sobre privatizações como alternativas para o próximo governo. Para ele, o aumento da carga tributária pode desestimular investimentos e comprometer a capacidade de crescimento da economia brasileira.

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