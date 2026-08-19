Setor de serviços de SP cresce 4% no 1º semestre de 2026
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram que o setor de serviços de São Paulo cresceu 4% no primeiro semestre de 2026. No acumulado de 12 meses, a alta foi de 4,2%. Segundo o órgão, o estado correspondeu a 47,88% do volume total de serviços prestados no Brasil.
IBGE mostrou também que o crescimento do setor foi impulsionado pelos ramos de informação e comunicação. Veja o desempenho por categoria:
- Serviços de informação e comunicação: 8,7%;
- Serviços profissionais, administrativos e complementares: 5%;
- Serviços prestados às famílias: 1,9%;
- Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 0,9%;
- Outros serviços: 0,9%;
Em junho, o setor de serviços foi o que mais criou vagas em São Paulo. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram um total de 21.672 carteiras assinadas, correspondendo a 62% das 34.981 oportunidades no estado.
Na área de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, foram 9.389 novos postos de trabalho. Em transporte, armazenagem e correio, 9.377. E, em alojamento e alimentação, 3.438.
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